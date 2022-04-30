Pakistan Başbakanı Şerif, Suudi Arabistan'da

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman tarafından Es-Selam Sarayı'nda karşılandı.

Resmi Suudi Basın Ajansı'nın (SPA) bildirdiğine göre, görüşme sırasında iki lider “iki ülke ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası konularla mevcut işbirliği alanlarını geliştirmenin yollarını” ele aldı.

Böylelikle Pakistan'ın yeni Başbakanı Şahbaz Şerif, ilk yurt dışı gezisini Suudi Arabistan yaptı. Yıllarca bu ülkede sürgünde kalan Şerif, Riyad yönetiminden mali destek arayacak.



Selefi İmran Han'ın parlamentodaki güven oylamasıyla görevini kaybetmesinin ardından bu ayın başlarında yemin eden Şerif, ekonomik toparlanma sözü vermişti.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı'ndan ziyaretle ilgili geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada görüşmelerde Suudi Arabistan ile "ekonomik, ticari ve yatırım bağlarının ilerletileceği" kaydedildi. .