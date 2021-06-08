Pakistan Başbakanı'ndan Kanada'daki vahşi saldırıya tepki

Pakistan Başbakanı İmran Han, Kanada'da Pakistan kökenli Müslüman aileden 4 kişinin öldürülmesine yönelik açıklama yaptı. Han, saldırıyı ‘terör eylemi’ olarak nitelendirdi.

Pakistan Başbakanı İmran Han, Kanada'da Pakistan kökenli Müslüman aileden 4 kişinin öldürülmesine dair sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Han, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kanada'da Pakistan kökenli Müslüman aileye yönelik saldırıda hayatını kaybedenlerden dolayı üzüntü duyduğunu söyledi.

Saldırıyı "terör eylemi" olarak nitelendiren Han, "(Saldırı) Batılı ülkelerde artan İslamofobi'yi ortaya koydu. İslamofobi'ye uluslararası toplum tarafından bütüncül olarak karşı koyulması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Pakistan Dışişleri Bakanı da saldırıyı kınadı

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi de saldırının nefret ve İslamofobi'ye dayanan bir terör eylemi olduğunu vurgulayarak söz konusu kişilerin Müslüman olmaları sebebiyle hedef alındığını vurguladı.

Kanada'da Müslümanlara saldırı

Kanada'nın Ontario eyaletine bağlı London kentinde, 6 Haziran'da aracını kaldırımdaki yayaların üzerine süren Nathanial Veltman (20), biri 15 yaşında kız çocuğu olmak üzere aynı aileden 4 kişinin ölümüne ve 9 yaşındaki bir erkek çocuğunun da ağır yaralanmasına neden olmuştu.

Veltman, olayın gerçekleştiği yerden yaklaşık 6 kilometre uzakta Cherryhill Bulvarı'nda yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.