Pakistan Başbakanı İmran Han'la ilgili kritik gelişme

Pakistan’da Başbakan İmran Han’a karşı güvensizlik oylaması oturumu 25 Mart’ta Ulusal Mecliste gerçekleştirilecek. Muhalefetin Başbakan Han’ı görevden alabilmesi için 10 oya ihtiyacı var.

Yerel basındaki haberlere göre, Başbakan Han'ın liderliğini yaptığı Pakistan Adalet Hareketi Partisinin (PTI) ittifak kurduğu partilerin hükümete destekleri kuşkulu görünüyor.

Ulusal Meclisin 342 koltuğundan 155'ini PTI milletvekilleri oluşturuyor. Partinin güvenoyu barajını aşabilmesi için 172 sandalyeye, dolayısıyla 17 oya daha ihtiyacı bulunuyor.

PTI'nın ittifak kurduğu partilerden Pakistan Müslüman Ligi-Kaidi Azam Grubu (PML-Q) 5, Birleşik Halk Hareketi (MQM) 7 ve Belucistan Halk Partisi (BAP) 4 sandalyeye sahip. Öte yandan, daha düşük sandalye sayısına sahip partilerle PTI'nın sandalye sayısı 178 olarak görülüyor.

PML-Q ve MQM Başbakan Han'ı destekleyip desteklememe konusunda henüz karar vermedi.

PTI'nın ittifak kurduğu partilerle yaşadığı sorun bir yana, parti içinden en az 13 milletvekilinin güvensizlik oylamasında muhalefeti destekleyeceği belirtiliyor.

- Taraf değiştiren milletvekilleri oylamayı etkileyebilir

Muhalefetteki Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) 84, Pakistan Halk Partisi (PPP) 56, İslam Uleması Cemiyeti (JUI-F) 14 ve Belucistan Milli Partisi-Mengal (BNP-M) 4 sandalyeye sahip.

Muhalefet partilerinin birkaç vekile sahip partilerle parlamentoda toplam 162 oyu bulunuyor. Muhalefetin Başbakan Han'ı görevden alabilmesi için 10 oya ihtiyacı var.

Mecliste bir sandalyesi bulunan Cemaat-i İslami Partisi ise tarafsız kalacağını duyurdu.

Muhalefet partileri, PTI'den gelen milletvekilleriyle hükümeti düşüreceğine inanıyor.

Hükümet ise muhalefetin büyük bir yenilgiyle karşılaşacağını belirtiyor.

- "Güvensizlik oylaması" önergesi

Muhalefet partileri, 8 Mart'ta Başbakan Han'a karşı "güvensizlik oylaması" önergesini Ulusal Meclis Başkanlığına sunmuştu.

Başbakan Han, 6 Mart 2021'de yapılan güven oylamasında 178 oy almıştı. .