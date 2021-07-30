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TIMETURK / DÜNYA / Pakistan Başbakanı Han'dan Türkiye'ye destek mesajı

Pakistan Başbakanı Han'dan Türkiye'ye destek mesajı

Pakistan Başbakanı İmran Han, Türkiye'nin farklı bölgelerinde devam eden orman yangınları nedeniyle ülkesinin yardıma hazır olduğunu bildirdi.

2 Saat Önce
2021-07-30 22:13:40
Pakistan Başbakanı Han'dan Türkiye'ye destek mesajı

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Başbakan Han, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yangınlarda hayatını kaybedenler için Türkiye hükümeti ile halkının acısını paylaştıklarını ve onların yanında olduklarını belirtti.

Han, bu zor zamanda Türkiye'nin ihtiyaç duyabileceği her türlü yardımı sağlamaya hazır olduklarını kaydetti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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