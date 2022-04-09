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TIMETURK / DÜNYA / Pakistan Başbakanı Han'dan flaş çıkış

Pakistan Başbakanı Han'dan flaş çıkış

Bugün yapılacak güven oylamasından önce konuşan Pakistan Başbakanı Han, 'Güven oylamasını kaybedersem, muhalif hükümeti tanımayacağım' dedi.

2 Saat Önce
2022-04-09 14:35:18
Pakistan Başbakanı Han'dan flaş çıkış

Pakistan'da siyasi kriz sürüyor.

Pakistan Başbakanı İmran Han, güven oylamasında hükümetinin düşürülmesi halinde, muhalefetin kuracağı bir hükümeti tanımayacağını söyledi.

Bugün yapılacak güven oylamasından önce konuşan Han, Anayasa Mahkemesi'nin oylamanın yapılması kararını tanıdığını belirtmekle birlikte, ABD'nin kendisini iktidardan göndermek için komplo kurduğunu söyledi. Washington ise bu iddiayı yalanlıyor.

Han, Rusya Ukrayna işgaline girişirken Vladimir Putin ile görüşmüş ve daha önce ABD'nin "terörle savaşını" eleştirmişti.

BBC Muhabiri Secunder Kermani, Han'ın ordunun yardımıyla iktidara geldiği yönünde genel bir kabul olduğunu, ancak gözlemcilerin şimdi aralarının açıldığını söylediğini belirtiyor.

Koalisyon ortaklarının bazıları da Han'ı terk etti.

Han ayrıca halka, yarın dışarı çıkıp "yabancı fonlu dramayı" protesto etmeleri çağrısı yaptı.

İmran Han "Ben de orada sizinle olacağım ve Pakistan'a karşı bu yabancı komployu asla kabul etmeyeceğim" dedi.

Muhalif lider Şahbaz Şerif ise, Yüksek Mahkeme'nin güvenoylamasının yapılması kararının "Pakistan ve anayasayı kurtardığını" belirtti.

Muhalif milletvekilleri, Han'ı iktidardan düşürmek için geçen Cumartesi günü güvenoylaması talep etmişti.

Ancak Han'ın partisine üye Parlamento Başkan Yardımcısı Kasım Suri, "yabancı müdahalesi" olduğu iddiasıyla güvenoylamasını engellemiş ve devlete bağlılık çağrısı yapan anayasaya aykırı olduğunu savunmuştu.

Han ise daha sonra parlamentoyu feshetmiş ve erken seçim çağrısı yapmıştı.

Yüksek Mahkeme Perşembe günü güvenoylamasının durdurulmasının anayasaya aykırı olduğuna hükmetmiş ve bugün yapılmasını emretmişti.

Han, Rusya ve Çin ile dostane ilişkileri yüzünden ABD'nin muhaliflerle işbirliği yapıp, kendisini devirmeye çalıştığını savunuyor. Eski kriket yıldızının güvenoylamasını kaybetmesi bekleniyor.

Han'ın oylamayı kaybetmesi halinde, muhalif partilerin genel seçimlerin yapılması öngörülen Ağustos 2023'e dek iktidarda kalacak yeni bir başbakan ataması bekleniyor.

BBC Urdu Servisi'nden Abid Hüseyin, "Han'ın güven oylamasını önlemek için elinde ne tür seçeneklerin olduğu belirsiz. Bir seçeneği, oylamayı kaybetme utancını önlemek için milletvekillerinin topluca istifa etmesi" diyor.

Son dakika gelişmesi! Meclis Başkanı
oturumu askıya aldı

Öte yandan bugün, Pakistan Parlamentosu, Başbakan İmran Han'ın devrilmesi için bir oylama oturumuna tanık olacaktı; ancak Meclis Başkanı Assad Qaiser, oylamayı emreden mahkeme kararının ayrıntılarını okuduktan sonra oturumu erteledi.

Kaynak: BBC Türkçe

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