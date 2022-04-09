Pakistan Başbakanı Han'dan flaş çıkış

Yüksek Mahkeme Perşembe günü güvenoylamasının durdurulmasının anayasaya aykırı olduğuna hükmetmiş ve bugün yapılmasını emretmişti.

Han, Rusya ve Çin ile dostane ilişkileri yüzünden ABD'nin muhaliflerle işbirliği yapıp, kendisini devirmeye çalıştığını savunuyor. Eski kriket yıldızının güvenoylamasını kaybetmesi bekleniyor.

Han'ın oylamayı kaybetmesi halinde, muhalif partilerin genel seçimlerin yapılması öngörülen Ağustos 2023'e dek iktidarda kalacak yeni bir başbakan ataması bekleniyor.

BBC Urdu Servisi'nden Abid Hüseyin, "Han'ın güven oylamasını önlemek için elinde ne tür seçeneklerin olduğu belirsiz. Bir seçeneği, oylamayı kaybetme utancını önlemek için milletvekillerinin topluca istifa etmesi" diyor.

Son dakika gelişmesi! Meclis Başkanı

oturumu askıya aldı

Öte yandan bugün, Pakistan Parlamentosu, Başbakan İmran Han'ın devrilmesi için bir oylama oturumuna tanık olacaktı; ancak Meclis Başkanı Assad Qaiser, oylamayı emreden mahkeme kararının ayrıntılarını okuduktan sonra oturumu erteledi.

Kaynak: BBC Türkçe