Pakistan Başbakanı Han'dan Filistin Devlet Başkanı Abbas'a destek telefonu

Pakistan Başbakanı İmran Han, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ı arayarak ülkesinin Filistin halkının haklı ve meşru mücadelesine süren desteğini yineledi.

Pakistan Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre Başbakan İmran Han, bölgedeki son gelişmeler üzerine Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı aradı.

Han, aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda sivilin şehit olmasına neden olan İsrail'in Gazze'ye yönelik ölümcül bombardımanını ve Mescid-i Aksa'da ibadet eden masumlara yönelik saldırılarını şiddetle kınarken, ülkesinin Filistin halkının haklı ve meşru mücadelesine devam eden desteğini vurguladı.

Pakistan'a teşekkür

İsrail'in insan hakları ve uluslararası hukuku ihlal eden "alçakça" eylemlerine karşı Pakistan'ın uluslararası toplumu harekete geçirmeye yönelik çabalarına değinen Han, bu kriz zamanında ülkesinin Filistin'e tam destek verdiğini kaydetti.

Filistin Devlet Başkanı Abbas ise Pakistan'ın desteğine teşekkür ederken, Pakistanlı liderlerin İsrail'in Gazze ve Mescid-i Aksa'daki saldırılarını kınayan açıklamalarından memnuniyet duyduğunu belirtti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.