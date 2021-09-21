Pakistan Başbakanı Han'dan 'Afganistan' açıklaması
Pakistan Başbakanı İmran Han, Afganistan'daki Taliban hükümetini ancak kapsayıcı olması, insan haklarına saygı göstermesi ve Afganistan topraklarının 'terör merkezi' olarak kullanılmaması durumunda tanıyacaklarını söyledi.
2021-09-21 16:34:58
BBC'ye konuşan Han, Taliban hükümetini tanıma kararının İran, Özbekistan ve Tacikistan gibi bölgedeki diğer aktörlerle birlikte ortaklaşa alınacağını belirtti.
İnsan hakları örgütleri, Afganistan hükümetinde kadınların yer almaması, kız çocuklarının ortaokula gönderilmemesi ve kadın öğretmenlerin dışlanması nedeniyle Taliban yönetimi hakkındaki endişelerini dile getirmişti.
Pakistan Başbakanı Han, "Kız çocuklarının eğitimine izin verilmemesi İslami bir uygulama değil" diye konuştu.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
YORUMLAR (0)