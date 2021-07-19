Pakistan Başbakanı Han'dan ''Afganistan'' açıklaması

Pakistan Başbakanı İmran Han, Kabil'i güçle ele geçirmenin Afganistan’daki çatışmanın çözümü olmadığını belirtti.

Pakistan Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre Han, resmi ziyaret kapsamında ülkeye gelen ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad ile başkent İslamabad'da bir araya geldi.

Görüşmede Han ve Halilzad, Afganistan'daki durumu ele alırken, Afgan barış sürecinin hızlandırılmasına da vurgu yapıldı.

Han, Kabil'i güçle ele geçirmenin Afganistan'daki çatışmanın çözümü olmadığı konusunda uyarıda bulunarak, müzakere edilmiş siyasi uzlaşının ülkede kalıcı barış ve istikrar için tek yol olduğuna dikkati çekti.

Ülkesinin barış sürecini kolaylaştırmak için yapıcı çabalarına işaret eden Han, Afganistan'da çatışmanın artmasının ve istikrarsızlığın Pakistan'ın çıkarlarına olmadığını ve bu durumun İslamabad için ciddi güvenlik sorunlarına ve mülteci akınına yol açacağını belirtti.

Han, Afganistan'da kalıcı barışın bölgesel ekonomik bağlantı için yollar açacağına işaret ederek, ülkesinin barışçıl, istikrarlı ve birleşik Afganistan'a desteğini yineledi.

Güvenli batı sınırının Pakistan'ın en iyi çıkarı olduğuna vurgu yapan Han, barış çabalarında ABD ve diğer ilgili ülkelerle yakın temasta kalmayı sürdürmek istediğini kaydetti.

SİYASİ UZLAŞI BİR AN ÖNCE SAĞLANMALI VURGUSU

ABD'nin İslamabad Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada ise ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad'ın görüşmede Taliban ile Afganistan hükümeti arasında kapsamlı siyasi uzlaşının aciliyetine vurgu yaptığı belirtildi.

Açıklamada, Afganistan'da devam eden savaşın tüm bölge için risk oluşturduğuna vurgu yapılarak, barışın bölgesel bağlantılara ve artan ticaret ve kalkınmaya olanak sağlayacağına işaret edildi.

ABD'nin bu vizyonu gerçeğe dönüştürmek için üzerine düşeni yapmayı taahhüt ettiğinin altı çizilen açıklamada, Afganistan barış sürecinin nihai başarısı için somut ve maddi desteğin tıpkı Afganistan ve Pakistan arasındaki uzun vadeli ilişkiler gibi hayati önem taşıdığı kaydedildi.

Afganistan'da barış süreci belirsizliğini korurken, güvenlik güçleri ile Taliban arasındaki şiddetli çatışmalar devam ediyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.