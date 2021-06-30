DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Elektriğe yüzde 15 zam
Termometrelerin 50 dereceye yaklaştığı Arap ülkelerinde 'sıcak' alarmı
''Taliban Türkiye'ye saygı duyuyor''
Akdeniz'in incisi Lagos balığı
Borsa günü düşüşle tamamladı
Hamas lideri Heniyye: İsrail'le müzakere tekliflerini reddettik
Eczacıbaşı’ndan Online satış kanalına özel sağlıklı yaşam markası! Selfit ile Sen iste yeter!
İngiltere'de vakalar son 5 ayın en yüksek seviyesinde
İngiltere'de son 5 ayın en yüksek Kovid-19 vaka sayısı görüldü
Gaziantep’te tarihin en büyük narkotik operasyonu: 253 gözaltı
Piton Döner Türkiye’ye mal oldu
Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu'na 500 bin TL'lik manevi tazminat davası
İçişleri Bakanlığı: 5 PKK’lı teslim oldu
Pakistan Başbakanı Han: ABD ile barış için partner olabiliriz, savaş için değil
Zoom'a gerçek zamanlı çeviri özelliği geliyor!

Pakistan Başbakanı Han: ABD ile barış için partner olabiliriz, savaş için değil

Pakistan Başbakanı İmran Han, 'Pakistan, ABD ile barış için partner olabilir, asla savaş için değil' dedi.

ABONE OL

Google News - Timeturk
30.06.2021 18:19:29
Pakistan Başbakanı Han: ABD ile barış için partner olabiliriz, savaş için değil

Yerel basındaki haberlere göre, Başbakan Han, parlamentoda yaptığı konuşmada, Pakistanlılar ve Afganların kardeş olduğunu ve İslamabad'ın onların kararlarına saygı gösterdiğini belirtti.

Han, Pakistan'ın ABD'nin Afganistan'a karşı savaşına katılmaması gerektiğini vurgulayarak, ifadelerini kullandı. "ABD'ye üs sağlama konusunda bana soruldu. ABD Afganistan'da yenildi ve onlar yenilgilerinin suçunu bizim üstümüze atmaya çalıştı"

Pakistan'ın egemenliği konusunda taviz vermeyeceklerini vurgulayan Han, "Pakistan, ABD ile barış için partner olabilir, asla savaş için değil” diye konuştu.

Han, 19 Haziran'da yaptığı açıklamada, ABD'nin askerlerinin Afganistan'dan çekilmesinin ardından Washington yönetiminin bu ülkedeki operasyonları için ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatına (CIA) kesinlikle üs vermeyeceklerini söylemişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş