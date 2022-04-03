DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Abdullah Avcı'dan şampiyonluk açıklaması: Kutlamalara başlasınlar
Rusya: Türkiye'nin girişimiyle Mariupol'de tahliye koridoru açıyoruz
Ukrayna: Kiev bölgesinde 410 sivilin cesedi bulundu
Ukrayna: Rusya hasta ve doktorların konvoyuna saldırdı
Rusya’dan, Buça'daki görüntülere ilişkin açıklama
Pakistan: Başbakan Han'ın görevi resmen sona erdi
TMO: 24 bin ton ayçiçek yağı geldi, gerisi de geliyor
Muğla’da Emeviler dönemine ait dört yeni kitabe bulundu
Velayet altındaki çocukların tesliminde yeni uygulama
Bitlo borsası güvenilir mi?
'Prens' unvanını bıraktı
ABD'de silahlı saldırı: 6 ölü, 10 yaralı
Üzerinde 'Allah' yazan çınar, 'Mistik Anıt Ağaç' olarak tescillendi
ANALİZ: Kömür neden önemli?
Kerem Kamal, Avrupa şampiyonu oldu

İSTANBUL

19:37:00

İftar vakti

BURSA

19:36

05:12
19:36
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:21

04:57
19:21
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:04

04:41
19:04
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

18:47

04:23
18:47
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

18:36

04:19
18:36
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

19:37:00

İftar vakti

ANKARA

19:21

04:57
SAHUR
19:21
İFTAR

TIMETURK / DÜNYA / Pakistan: Başbakan Han'ın görevi resmen sona erdi

Pakistan: Başbakan Han'ın görevi resmen sona erdi

Pakistan'da parlamentonun feshedilmesinin ardından Başbakanı İmran Han'ın görevi resmi olarak sona erdi.

1 Saat Önce
2022-04-03 22:13:34
Pakistan: Başbakan Han'ın görevi resmen sona erdi

Yerel basındaki haberlere göre, Kabine, meclisin feshedilmesinin ardından Han'ın ülkenin Başbakanı olmadığına dair bildiri yayımladı.

Bununla birlikte Anayasa'nın 224. maddesi uyarınca geçici hükümetin Başbakanı atanıncaya kadar 15 gün süreyle Başbakanlık görevini Han yürütecek.

Pakistan Anayasası'na göre, parlamentonun feshedilmesinden sonraki 90 gün içinde yeni seçimler gerçekleştirilene kadar ülkeyi geçici başbakan ve hükümeti yönetecek.

ABD'li diplomat

Ary News televizyonundaki haberde, Başbakan Han'ın partilileriyle yaptığı toplantıda, hükümeti devirmek için oluşturulan komplonun arkasında ABD Dışişleri Bakanı'nın Güney ve Orta Asya İşlerinden Sorumlu Yardımcısı Donald Lu'nun olduğunu söylediği iddia edildi.

Han'ın, ABD'li diplomat Lu'nun Pakistan'ın eski Washington Büyükelçisi Asad Macid'i Başbakan Han'a karşı "güvensizlik oylamasının" başarısız olmasının sonuçları konusunda uyardığını söylediği öne sürüldü.

Han, dün, ilgili güvensizlik oylamasına yönelik yaptığı açıklamada, "(Muhalefetin) Beni görevden alma girişimi, ABD'nin iç politikamıza açık müdahalesidir." ifadesini kullanmıştı.

Meclis feshedildi

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi'nin, Başbakan İmran Han'ın çağrısının ardından Meclisi feshettiği bildirilmişti.

Başbakan Han'a karşı güvensizlik oylaması, Meclis Başkan Yardımcısı Kasım Suri tarafından Anayasa'nın 5. maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle reddedilmişti.

Anayasa'nın 5. maddesinde, "Devlete bağlılık her yurttaşın temel görevidir. Anayasa'ya ve yasalara itaat, nerede olursa olsun her vatandaşın ve Pakistan'daki diğer herkesin yükümlülüğüdür." ifadesi yer alıyor.

Erken seçim

Pakistan'da Anayasa'nın 58. maddesine göre, cumhurbaşkanı, başbakanın tavsiyesiyle Meclisi feshedebiliyor. Ülke tarihinde 1977'de Zülfikar Ali Butto, 1993'te Navaz Şerif'in tavsiyesiyle dönemin Cumhurbaşkanları meclisi feshetmişti.

Meclisin feshedilmesinin ardından 90 günde seçime gidiliyor ve bu süreçte ülkeyi muhalefet partilerinin de katkısıyla oluşturulan geçici hükümet yönetiyor.

Mevcut Başbakan ise geçici hükümet, başbakanı atayıncaya kadar görevine devam edebiliyor. AA .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş