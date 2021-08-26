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TIMETURK / DÜNYA / Pakistan-Afganistan sınırında çatışma

Pakistan-Afganistan sınırında çatışma

Pakistan'ın Afganistan ile olan sınırında güvenlik güçlerine ateş açıldı. Saldırıda bir Pakistan askeri hayatını kaybetti.

39 Dakika Önce
2021-08-26 23:47:30
Pakistan-Afganistan sınırında çatışma

Pakistan ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamada, Afganistan sınırındaki Lower Dir bölgesinde yer alan güvenlik noktasına, hududun diğer tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, saldırıda bir Pakistan askerinin yaşamını yitirdiği aktarılırken, bir saldırganın etkisiz hale getirildiği ve 3 saldırganın yaralandığı ifade edildi.

Saldırıyı gerçekleştirenlerin hangi örgüte mensup olduğuna dair bilgi verilmedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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