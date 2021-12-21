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P&G bazı ürünlerini geri çağırdı: Kansere neden olabilir

P&G kansere neden olan bir kimyasalın bulunması nedeniyle Pantene ve Herbal Essences markalarına ait bazı kuru şampuan ve saç kremlerini geri çağırdı.

47 Dakika Önce
2021-12-21 13:20:16
P&G bazı ürünlerini geri çağırdı: Kansere neden olabilir

P&G, kansere neden olan bir kimyasalın bulunması nedeniyle Pantene ve Herbal Essences markalarından satılan bazı kuru şampuan spreyleri ve saç kremlerini geri çağırdığını açıkladı.

Geri çağırma, tümü çevrimiçi olarak ve ABD'deki mağazalarda satılan Pantene, Aussie, Herbal Essences, Hair Food ve Waterless'ın ürünlerini etkiliyor.

Procter & Gamble yaptığı açıklamada, herhangi bir "olumsuz durum" raporu almadığını, etkilenen ürünleri geri çağırdığını açıkladı. Bazı ürünlerde tespit edilen benzen varlığı nedeniyle çok sayıda kuru saç kremi ve kuru şampuan spreyi geri çağrıldı.

Çevre Koruma Ajansına göre benzene maruz kalmak ciltte, gözlerde ve üst solunum yollarında tahrişe neden olabilir. Ciddi durumlarda, maruziyet birden fazla kanser türüne neden olabilir.

Şu ana kadar herhangi bir olumsuz durumun raporlanmadığını vurgulayan şirketin hisseleri açıklamanın ardından %1,1 düştü.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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