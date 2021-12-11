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TIMETURK / DÜNYA / Özlem Türeci ve Uğur Şahin ‘Omicron’ hakkında konuştu: Şaşırmadık

Özlem Türeci ve Uğur Şahin ‘Omicron’ hakkında konuştu: Şaşırmadık

BioNTech’in kurucuları Özlem Türeci ve Uğur Şahin konuştu: Güvendeyiz diyemem ama…Türkiye'de de kullanılan Pfizer/BioNTech aşısını geliştiren bilim insanları Özlem Türeci ve Uğur Şahin, İngiliz Times gazetesine konuştu. Çift, Omicron varyantıyla ilgili yeni bilgiler ve öngörülerini paylaştı.

2 Saat Önce
2021-12-11 09:45:50
Özlem Türeci ve Uğur Şahin ‘Omicron’ hakkında konuştu: Şaşırmadık

Corona virüsü aşısıyla, tıp tarihinde dikkat çekici bir başarıya imza atan ve kısa bir süre içinde aşı geliştirmeyi başaran Özlem Türeci ve Uğur Şahin açıklamalarda bulundu…

İngiltere'nin etkin gazetelerinden Times'a konuşan çift, corona virüsünün gidişatı ve Omicron varyantıyla ilgili açıklama yaptı.

Omicron varyantına karşı bir aşı geliştirmek için kolları sıvadıklarını söyleyen Özlem Türeci, “Biz asla, ‘görevimiz tamamlandı ve hedefimize ulaştık' demedik. Virüsün sonsuza dek nasıl evrim geçireceğini öngöremezdik. Şaşırmadık” dedi.

“AZALMIŞ KORUMA, HİÇ KORUMADAN İYİDİR”

Uğur Şahin de, “Ben de şaşırmadım. Omicron, Alfa ve Beta varyantıyla kıyaslayınca çok daha farklı bir hikaye ve daha çok endişe verdi. Biz, virüsle yaşamaya devam edeceğimizi ve bunun yeni normal olduğunu söyledik. Ve şimdi bu yeni normali yaşıyoruz” ifadesini kullandı.

Şahin, “Azalmış koruma oranının hiç korumadan daha iyi olduğunu hatırlamak gerek. Bu hastalık artık korkutucu değil. Elimizde yaşlılarda ölümü büyük ölçüde azaltacak bir alet var. Güvendeyiz diyemem fakat çok daha rahat bir konumdayız” dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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