Özlem Türeci ve Uğur Şahin, Nobel alabilecek mi?

Geçen hafta Almanya'nın en önemli tıp ödülünü alarak Nobel Ödülü'ne göz kırpan Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin'e gelecek hafta Nobel Ödülü verilip verilmeyeceği merakla bekleniyor.

Koronavirüsü salgınına karşı geliştirdikleri mRNA tabanlı koronavirüsü aşısıyla birlikte dünyanın en dikkat çeken bilim insanları arasında yer alan BioNTech'in kurucu ortakları Özlem Türeci ve Uğur Şahin, uluslararası kamuoyunun gündeminde…

Geçen hafta Paul Ehrlich ve Ludwig Darmstaedter Ödülü'nü Prof Dr. Katalin Kariko ile kazanan Türeci ve Şahin böylelikle Nobel Ödülü'ne bir adım daha yaklaştı. İstatistiklere göre bu ödülü kaznana 128 bilim insanından 25'i Nobel Ödülü'ne layık görülürken, İngiliz haber ajansı Reuters da konuyla ilgili kapsamlı bir analiz hazırladı.

Reuters, gelecek hafta pazartesi günü açıklanacak ödüllerde mRNA aşısı geliştiren bilim insanlarının ödülü kazanabileceğini aktardı. Ajans, “Pandemi sona ermekten henüz çok uzak olsa da Covid-19 aşısının arkasındaki bilim insanları Nobel Tıp Ödülü için adaylar arasında. Eğer bu yıl ödülü alamasalar bile gelecek yıllarda kazanacaklarına kesin gözüyle bakılıyor” yorumunu yaptı.

Dünya çapında 4.7 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan koronavirüsüne karşı geliştirilen aşının dünyanın birçok bölgesinde normalleşmeyi tetiklediği aktarılırken İsveç'in saygın kurumlarından Karolinska Enstitüsü'nde görevli profesör Ali Mirazami, “mRNA tekniği eninde sonunda ödül kazanacak, bundan eminim. Ama esas soru ne zaman kazanacakları” ifadesini kullandı.

50 YILLIK BİR TEKNOLOJİ

mRNA teknolojisi aslında 1961 yılında keşfedildi. Fakat bilim insanları mRNA tekniğinde yaşanan sorunlar nedeniyle uzun süreler boyunca bu aşıyı kullanamadı. Düzensiz sonuçlar ve iltihaplanma sorunlarına sebep olan mRNA tekniği son dönemde daha etkili bir şekilde kullanılmaya başlandı.

Kanser ve HIV gibi hastalıklarla mücadele etmesi beklenen aşı teknolojisini 2005 yılında Prof. Dr. Kariko (66) ile birlikte Pennsylvania Üniversitesi'nde görevli profesör Drew Weissman (62) bir makalede dünya kamuoyuna duyurmuştu. İki bilim insanı, sentetik haberci RNA ile hastalıklarla mücadele edilebileceğinin sinyalini vermişti. Fakat o dönemde yayınlanan makale belirli bir kesim haricinde kamuoyunun dikkatini çekmemişti.

Reuters'a konuşan Mirazami, “mRNA keşfinin arkasındaki isimler Kariko ve Weissman. Onlar şu aşamada genç olabilir çünkü genelde Nobel Komitesi ödülü 80'lerindeki bilim insanlarına veriyor” yorumunu yaptı.

ÖDÜL TIP KATEGORİSİ İLE BAŞLIYOR

Dinamitin yaratıcısı Alfred Nobel tarafından verilmeye başlanan Nobel Ödülleri, tıp, kimya, edebiyat, barış ve fizik dallarında sahiplerini buluyor.

Bu yılki ödüller 4 Ekim ile 11 Ekim arasında sahiplerini bulacak. Verilecek ilk ödül ise tıp kategorisinde olacak.

Kaynak: Sözcü

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.