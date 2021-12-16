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TIMETURK / DÜNYA / Özlem Türeci, Almanya’da Cumhurbaşkanını belirleyen kongreye delege seçildi

Özlem Türeci, Almanya’da Cumhurbaşkanını belirleyen kongreye delege seçildi

Dünyada ilk koronavirüs aşısını geliştiren BioNTech şirketinin kurucu ortağı Dr. Özlem Türeci Almanya’da Cumhurbaşkanını seçen Federal Kongre’ye delege seçildi. Cumhurbaşkanını Meclis ve Federal Kongre 13 Şubat’ta seçecek.

4 Saat Önce
2021-12-16 07:21:42
Özlem Türeci, Almanya’da Cumhurbaşkanını belirleyen kongreye delege seçildi

Prof. Dr. Uğur Şahin ile koronavirüse karşı dünyada ilk aşıyı geliştiren BioNTech'in kurucu ortağı olan Dr. Özlem Türeci Almanya'da cumhurbaşkanını seçen Federal Kongre'ye (Bundesversammlung) delege olarak seçildi.

DW Türkçe'nin haberine göre Rheinland-Pfalz Eyalet Parlamentosu oturumunda SPD Meclis Grubu tarafından aday gösterilen Dr. Türeci'nin Federal Kongre delegeliğini onayladı.

SPD Rheinland Pfalz Meclis Grubu, Dr. Özlem Türeci'nin, eşi Prof. Dr. Uğur Şahin ile birlikte korona aşısı geliştirerek dünya çapında adını duyurduğunu belirtti. Yapılan açıklamada, Türeci'nin Federal Kongre delegesi seçilmesinin bilimin pandemiyle mücadelede oynadığı önemli rolü temsil etmesi açısından önemine işaret edildi.

Böylece Türeci 13 Şubat 2022'de Federal Meclis'te gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçiminde, 736 milletvekiliyle birlikte Federal Kongre üyesi sıfatıyla oy kullanacak.

Almanya'da Cumhurbaşkanını Federal Meclis seçiyor. Seçimlerde federal milletvekillerinin yanı sıra 16 eyaletin ayrı ayrı belirlediği Federal Kongre delegeleri de oy kullanıyor. Rheinland Pfalz Eyaleti'nde yaşayan Türeci'nin delege adaylığı da bu eyaletin parlamentosu tarafından oylandı.

Diğer eyaletler de kendi parlamentolarında yaptıkları oylamalarla Cumhurbaşkanı seçiminde oy verecek delegeleri belirleyecek. Rheinland Pfalz'dan Türeci'nin yanı sıra, eyalet başbakanı Malu Dreyer ile Federal Aile Bakanı Anne Spiegel de delege olarak seçildiler.

Anayasal bir kurum olan Federal Kongre, yalnızca Cumhurbaşkanı'nı seçmek amacıyla beş yılda bir oluşturuluyor. Seçimden sonra da dağılıyor.

Kaynak: londragundem.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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