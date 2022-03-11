DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Emir Can İğrek kimdir? Emir Can İğrek şarkıları hangileri?
Trabzonspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak? SÜPER LİG
11 Mart Dolar ne kadar oldu?
Kasımpaşa - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak? SÜPER LİG
İstanbul'da AVM'ler saat kaçta açılıp kapanıyor 2022? Alışveriş Merkezleri açılış kapanış saati
'Türkiye'nin diplomatik çabalarını takdirle karşılıyorum'
Altay - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak? SÜPER LİG
Hatayspor - Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak? SÜPER LİG
'MELİNA BEST’ Kadınlara Tavsiye
Yatağa bağımlı hastalar için ilk kez evde sağlık raporu düzenlendi
AÖL ikinci dönem sonuçları ne zaman açıklanacak 2022?
Bakan Özer'den öğretmen ataması ve LGS'de değişiklik hakkında açıklama
Ukrayna: 12 binden fazla Rus askeri öldürüldü
Putin'den gönüllü savaşçılarla ilgili kritik talimat
Türk Telekom'u devlet mi satın aldı? Türk Telekom tekrar mı satın alındı?

TIMETURK / DÜNYA / Özbekistan ve İran arasında dikkat çeken yakınlaşma

Özbekistan ve İran arasında dikkat çeken yakınlaşma

İki Asya ülkesi Özbekistan ve İran arasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İki ülke arasında Ortak Güvenlik Komisyonu kuruldu.

2 Saat Önce
2022-03-11 10:29:32
Özbekistan ve İran arasında dikkat çeken yakınlaşma

Özbekistan ile İran arasında Ortak Güvenlik Komisyonu oluşturuldu.

Özbekistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Viktor Mahmudov ile İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani'nin katılımıyla başkent Taşkent'te Ortak Güvenlik Komisyonu'nun ilk toplantısı düzenlendi.

Toplantı öncesinde Mahmudov ve Şemhani, Ortak Güvenlik Komisyonu'nun kurulmasına ilişkin belgeyi imzaladı.

Yerel basında yer alan haberlere göre belge, ortak komisyonun kurulmasının yanı sıra iki ülke arasında terörizm, aşırıcılık, uyuşturucu kaçakçılığı ve diğer sınır ötesi organize suçlarla mücadelede iş birliğinde yasal altyapı teşkil edecek.

Şemhani, ülkedeki temasları kapsamında ayrıca Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından kabul edildi.

Görüşmede, ortak komisyonun Taşkent'te yapılan ilk toplantısının yapıcı ve olumlu sonuçlarını vurgulayan taraflar, ticaret, ekonomi, ulaşım ve taşımacılık alanlarındaki projeleri, bölgesel güvenliğin sağlanmasında iş birliğinin yanı sıra Afganistan'daki durumu ve bu ülkedeki insani krizin üstesinden gelmek için alınacak yardım tedbirlerini ele aldı. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş