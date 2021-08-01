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TIMETURK / DÜNYA / Özbekistan Latin alfabesine geçiyor

Özbekistan Latin alfabesine geçiyor

Ülkede bugün itibarıyla kurumlar arasındaki resmi yazışmalar ve sokak tabelaları, Latin harflerine uyarlanmış Özbek alfabesiyle olacak.

1 Saat Önce
2021-08-01 09:58:00
Özbekistan Latin alfabesine geçiyor

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Özbekistan'da, Başbakan Abdulla Aripov'un daha önce yayınladığı talimata göre, ülkede 1 Ağustos'tan itibaren kurumlar arasındaki resmi yazışmalar, tüm yer ve sokak adları, terimler, kuruluş isimleri, tabelalar, reklam ve duyurularda Latin harflerine uyarlanmış Özbek alfabesi kullanılacak.

Özbekistan hükümet şubat ayında aşamalı olarak Latin alfabesine geçilmesine ilişkin yol haritasını içeren kararı onaylamıştı. Buna göre 1 Ocak 2023'e kadar ülkede tamamen Latin alfabesine geçilecek. Bu çerçevede Latin alfabeli Özbekçenin yeni yazım kuralları hazırlanarak kabul edilecek.

Kamuoyuna sunulan Özbek alfabesinin yeni taslağında 28 harf, 1 harf kombinasyonu ve 1 kesme işareti yer alıyor. Yeni taslakta, yürürlükte olan Latin harflerine uyarlanan Özbek alfabesinde kullanılan sh, ch, o', g' harfleri yerine Türkçedeki gibi ş, ç, ö ve ğ harfleri, "ng" harf kombinasyonu ve (') kesme işareti bulunuyor.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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