DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Bisiklet Yolu Üzerinde İnşaat Alanı Seyir Keyfi
Macron'dan Hitler'e benzetildiği afişlerle ilgili suç duyurusu
3 aile daha evladına kavuştu
Tuğba Özay felç mi geçirdi?
Dünya genelinde 4 milyar dozdan fazla koronavirüs aşısı yapıldı
Dorukhan Toköz'ün yeni takımı Trabzonspor
Masmudi: Tunus'taki darbeyi Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri planladı
Tuğamiral Mehmet Sarı kimdir? Mehmet Sarı nereli kaç yaşında?
ANALİZ: Kuzey Akım 2 kavgasına detaylı bakış
Kırmızı bültenle aranan 'Piro Karker' MİT operasyonuyla yakalandı
Bakan Dönmez: Karadeniz’de yeni bir sondaj daha yapabiliriz
Sedat Peker kimdir? Sedat Peker nerelidir?
Bilecik Belediyesi Bisikletli Zabıta Ekipleri Görevde
MSB’den Afganistan açıklaması: TSK’nın muharip görevi olmayacak
144 bin çalışana aşı zorunluluğu

TIMETURK / DÜNYA / Özbekistan ekonomisinde yüzde 6,2 büyüme

Özbekistan ekonomisinde yüzde 6,2 büyüme

Özbekistan ekonomisi, bu yılın ilk yarısında yüzde 6,2 büyüme kaydetti.

2 Saat Önce
2021-07-29 12:02:54
Özbekistan ekonomisinde yüzde 6,2 büyüme

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

Özbekistan Devlet İstatistik Komitesi, ülke ekonomisine ilişkin 2021 yılının ilk 6 aylık dönemi büyüme verisini açıkladı.

Buna göre, ülke GSYH'si bu yılın ocak-haziran döneminde 2020'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 6,2 büyüdü.

İlk yarıda hizmetler sektörü yüzde 18,3, yük taşımacılık sektörü yüzde 14,1, perakende ticaret yüzde 9, sanayi sektörü yüzde 8,5, yatırım hacmi yüzde 5,9, tarım, orman ve balıkçılık sektörü yüzde 1,8, inşaat sektörü ise yüzde 0,1 büyüme kaydetti.

Bu dönemde ülke GSYH'sinde hizmetler sektörü yüzde 41,3, sanayi yüzde 28,5, tarım, orman ve balıkçılık yüzde 23,1, inşaat sektörü ise yüzde 7,1 pay aldı.

Özbekistan ekonomisinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) öncesinde yıllık ortalama yüzde 5-6 olan büyüme oranı geçen yıl salgın nedeniyle yüzde 1,6 düzeyinde gerçekleşmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş