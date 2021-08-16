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Özbekistan, Afganistan uçağını vurarak düşürdü
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TIMETURK / DÜNYA / Özbekistan, Afganistan uçağını vurarak düşürdü

Özbekistan, Afganistan uçağını vurarak düşürdü

Özbekistan Savunma Bakanlığı, Afganistan sınırı yakınındaki Surhanderya bölgesinde düşen Afganistan silahlı kuvvetlerine ait uçağın vurulduğunu duyurdu.

1 Saat Önce
2021-08-16 16:50:07
Özbekistan, Afganistan uçağını vurarak düşürdü

Özbekistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, hava savunma birliklerinin, dün gece Afganistan silahlı kuvvetlerine ait askeri uçağın ülke hava sahasını ihlal etmesini önlediği, düşürülen uçağın ülke sınırlarını ihlal ettiği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarılan açıklamada, olayda ölen olmadığı bildirildi.

Daha önce, yerel basında yer alan haberde, dün gece Özbekistan'ın Afganistan ile sınırındaki Surhanderya bölgesinde Afgan silahlı kuvvetlerine ait uçağın düştüğü, uçakta bulunan iki Afgan askerinin yaralandığı iddia edilmişti.

Afganistan'da Taliban'dan kaçan içinde ikisi kadın 143 Afgan askerinin bulunduğu Afganistan silahlı kuvvetlerine ait 3 uçak ve 2 helikopter, dün gece, Tacikistan'ın Afganistan sınırındaki Bohtar havaalanına iniş yapmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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