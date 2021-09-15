DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Exxen'de tek maç üyelik var mı? ExxenSpor'da tek maç satın alma var mı?
11 Eylül belgelerinde dikkat çeken zamanlama
Beşiktaşın yıldızı Borussia Dortmund maçında yok!
Kuru kayısı ihracatında yeni sezondaki artış sevindirdi
Evde bakım maaşı yattı mı? Eylül 2021 evde bakım maaşı ne kadar?
von der Leyen'den kritik Türkiye açıklaması
Galatasaray - Lazio maçı hangi kanalda yayınlanacak?
MSB: 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
2021 KYK yurt ücretleri ne kadar? 2021 KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı?
İngiltere'de enflasyon 9 yılın en hızlı yükselişini kaydetti
Bütçe uygulama sonuçları açıklandı
Recep Uçar'la Ümraniyespor 5'te 5 yaptı!
Yunanistan Suudi Arabistan’a Patriot bataryası gönderdi
Evde bakım yardımı ödemeleri bugünden itibaren başladı
Fransa'da aday Zemmour'dan faşist çıkış: 'Müslüman isimlerini yasaklayacağım'

TIMETURK / DÜNYA / Özbekistan'a sığınan Afgan askerleri ülkeden ayrılıyor

Özbekistan'a sığınan Afgan askerleri ülkeden ayrılıyor

Özbekistan Dışişleri Bakanlığı, Taliban'ın Afganistan’da hakimiyeti ele geçirmesinin ardından Özbek topraklarına sığınan Afgan asker ve vatandaşlarının ülkeden ayrıldığını bildirdi.

3 Saat Önce
2021-09-15 10:50:15
Özbekistan'a sığınan Afgan askerleri ülkeden ayrılıyor

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, geçen ay Afganistan'da hakimiyeti ele geçirmesinin ardından Taliban'dan kaçarak yasa dışı yollarla Özbekistan'a geçen aralarında askerlerin de bulunduğu tüm Afgan vatandaşlarının son iki günde ülkeyi terk ettiği ve üçüncü bir ülkeye gittiği kaydedildi.

Geçen ay Taliban'ın Afganistan'da hakimiyeti ele geçirmesi üzerine çok sayıda Afgan vatandaşı ile aralarında askeri pilotların da bulunduğu 585 Afgan askeri yasa dışı yollarla Özbekistan'a geçmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş