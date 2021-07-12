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Oyuncuları '15/07 Şafak Vakti' filmini anlattı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının 15 Temmuz 2016'da kalkıştığı darbe girişimine karşı Türk milletinin ortaya koyduğu destansı mücadeleyi anlatan '15/07 Şafak Vakti' filmi 15 Temmuz'da seyirciyle buluşacak.

1 Saat Önce
2021-07-12 22:21:31
Oyuncuları '15/07 Şafak Vakti' filmini anlattı

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca desteklenen, Çengelköy ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaşananlara odaklanan filmin oyuncu kadrosu, yönetmeni ve yapımcısı, Hilton İstanbul Bosphorus'ta basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Etkinlikte konuşan filmin başrol oyuncusu Erkan Petekkaya, 15 Temmuz Darbe Girişiminin Cumhutiyet tarihinde yaşanılan en kötü olaylardan biri olduğuna dikkati çekerek, "Aklıma geldikçe hala tüylerim diken diken oluyor. Filmin içinde çok daha iyi anladım neler olduğunu. Bütün oyuncular çok etkilendik. Bence iyi bir film yaptık. Türk halkı bağımsızlığına ve egemenliğine hiç kimsenin toz konduramayacağını tüm dünyaya gösterdi." dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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