Övgüler dizdi: Türkiye ülkemizde yaşanan acıları dindirmeye çalışıyor

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, Türkiye'nin Yemen'de yaşanan insani krizin acılarını dindirmeye çalıştığını belirtti.

Yemen'in resmi ajansı SABA'ya göre Alimi, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Türkiye'nin Sana Büyükelçisi Mustafa Pulat ile iki ülke ilişkilerini görüştü.

Alimi, "Türkiye'nin Yemen'deki meşru hükümete, darbenin (Husilerin hakimiyetinin) sonlandırılmasına ve devlet kurumlarının yeniden inşasına destek verdiğini" belirtti.

"Türkiye'nin Yemen halkının acılarını dindirmeye çalışmasından" övgüyle söz eden Alimi, Pulat'a takdirlerini iletti.

Pulat ise Türk kuruluşların Yemen'de insani yardımın yanı sıra eğitim, iş ve kalkınma alanlarında da faaliyetler yürüttüğünü kaydetti.

- Yemen'deki iç savaş ve ateşkes

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, 2 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, Yemen hükümeti ve Husilerin 2 Nisan'dan bu yana devam eden ateşkesin iki ay daha uzatılmasını kabul ettiğini duyurmuştu.

Ülkede yıllardır süren çatışmalarda yaklaşık 377 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz ise korkunç boyutlara ulaştı. .