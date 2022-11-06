Otzma Yahudit lideri Ben-Gvir’in gözü İç Güvenlik Bakanlığında

Mescid-i Aksa baskınlarının lideri aşırı sağcı milletvekili Itamar Ben-Gvir yeni hükümette İç Güvenlik Bakanı olmak istiyor. İsrail basını, “Atanırsa Yahudilere karşı uygulanan terörizmle mücadeleye odaklanacak” dedi.

TIMETURK | HABER MERKEZİ

Mescid-i Aksa ve Kudüs'teki Müslüman mahallelerine baskınların lideri aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir yeni hükümette İç Güvenlik Bakanı olmak istiyor. Jerusalem Post gazetesi, “Atanırsa Yahudilere karşı uygulanan terörizmle mücadeleye odaklanacak” dedi. Bu, Filistinlilere yönelik yeni katliamlar demek. Otzma Yahudit (Yahudi Gücü) Partisi lideri Ben-Gvir'in seçim kutlamasında “Araplara ölüm” sloganları atılmıştı. Yeni Şafak'ın haberine göre; Filistinlilere karşı düşmanca eylemleriyle bilinen siyasetçinin, “İsrail'deki Arap vatandaşların işlediği suçlarla” mücadeleyi artıracağı ve İsrail güvenlik güçleri içinde kritik değişikliklere gideceği belirtildi. 1 Kasım'da yapılan seçimlerde ırkçı Siyonist partiler sandıktan güçlenerek çıkarken, İsrail'de en uzun süre başbakanlık yapan BinyaminNetanyahu'nun partisi, 32 milletvekiliyle birinci olmuştu. Filistinlilere yönelik soykırım tehdidine varan söylemlerde bulunan ve Netanyahu'nun kuracağı koalisyon hükümetinde yer alacak Otzma Yahudit Partisi lideri Ben-Gvir'in seçim kutlamaları da Filistinlilere nefret eylemine dönüşmüştü. Filistinlileri öldüren İsrail askerlerine dokunulmazlık sağlanması fikrinin önde gelen destekçilerinden Ben-Gvir, Mescid-i Aksa baskınlarına liderlik etmesiyle ve Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerine silah çekmesiyle gündeme gelmişti.

ABD'DE BEN-GVİR'E KARŞI İTİRAZ SESLERİ

Öte yandan İsrail'de düzenlenen seçimlerde Filistinlilere yönelik ırkçı söylemleri ile bilinen Itamar Ben-Gvir öncülüğündeki Otzma Yahudit Partisi, ülkenin 3. büyük partisi konumuna yükseldi. Amerikan haber sitesi Axios'ta yayınlanan bir çalışmaya göre, ABD Başkanı Joe Biden ve yönetimi, bakanlık verilmesi durumunda Ben-Gvir'le çalışmak istemiyor.

İsrail'de düzenlenen seçimlerde Filistinlilere yönelik ırkçı söylemleri ile bilinen Itamar Ben-Gvir öncülüğündeki Otzma Yahudit Partisi, ülkenin 3. büyük partisi konumuna yükselirken, eski Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki koalisyonda bulunmasına kesin gözüyle bakılıyor. Amerikan haber sitesi Axios'ta yayınlanan bir çalışmaya göre, ABD Başkanı Joe Biden ve yönetimi, bakanlık verilmesi durumunda Ben-Gvir'le çalışmak istemiyor.

Biden yönetiminden kimliği açıklanmayan 2 üst düzey politikacının ifadelerine dayandırılan habere göre, Biden ve ekibi Netanyahu ile çalışacak, ancak ırkçı söylemleri nedeniyle Ben-Gvir'i muhatap kabul etmeyecek. Ben-Gvir'in, olası Netanyahu hükümetinde, Doğu Kudüs'ün de aralarında bulunduğu İsrail işgalindeki bölgelerden sorumlu İç Güvenlik Bakanlığı'nı istediği biliniyor.