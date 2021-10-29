Oturan Boğa’nın torununun oğlu tespit edildi

Bilim insanları, ünlü Amerikan Yerli Kabilesi Şefi Oturan Boğa’nın saçı üzerinde yaptıkları 14 yıllık çalışma sonucunda DNA’sını tespit ederek şefin torunun oğlunu teyit etti.

Yeni bir teknikle bozulmuş ve az miktardaki saç örneğinden elde edilen DNA sayesinde, Oturan Boğa'nın torununun oğlunun Güney Dakota'da bulunan 73 yaşındaki Ernie La Pointe olduğu doğrulandı.

Dünya çapında Oturan Boğa olarak bilinen ve 19. Yüzyılda ABD'nin yerli topraklarını ele geçirmesine karşı koyan yerli kabilesi Lakota Sioux'un Şefi ‘Tatanka Iyotake'nin saçından elde edilen DNA ile Ernie La Pointe'in ünlü şefin torununun oğlu olduğu doğrulandı.

SAÇ ÖRNEĞİ ÇOK AZ VE BOZULMUŞTU

Cambridge Üniversitesi'ndeki Lundbeck Vakfı GeoGenetics Merkezi'nin yöneticisi Eske Willerslev liderliğindeki bilim insanları, bu çalışmanın daha önce yapılamadığını çünkü Oturan Boğa'nın günümüze kalan saç örneklerinin çok az ve bozulmuş olduğu için DNA elde etmek için yetersiz kaldığını belirtti. Geliştirilen yeni bir yöntem sayesinde, 14 yıl boyunca saç örneği üzerinde çalışıldığı ve sonucunda DNA doğrulaması için yeterli veri elde edildiği ifade edildi.

UZUN ZAMAN ÖNCE ÖLMÜŞ, TARİHİ KİŞİLERİN AKRABALARI BULUNABİLİR

Oturan Boğa'nın az miktardaki saç örneği daha önce ABD'nin başkenti Washington'da Smithsonian Enstitüsü'nde oda sıcaklığında saklanıyordu ve 2007 yılında ünlü şefin soyundan geldiğini açıklayan Ernie La Pointe'e verilmişti. La Pointe, saç örneğinin büyük bir kısmını yerli ritüelinde yakmış ve bilim insanlarına DNA analizi için 4 cm'lik bir bölüm kalmıştı. Bilim insanlarının geliştirdikleri bu yeni yöntemle, uzun zaman önce ölmüş tarihi figürlerin yaşayan akbabaları tespit edilebilecek.

OTURAN BOĞA KİMDİR?

Oturan Boğa, 1876'da Little Bighorn Savaşı'nda ABD'li Yarbay George Custer'ın ordusunu 1500 yerliden oluşan orduyla yendikten sonra topraklarını vermek istemeyen yerli kabilelerin direniş simgesi haline geldi. Ünlü kabile şefi, 1890 yılında ABD hükümetine çalışan kişilerce vurularak öldürüldü. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.