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Otomotiv devi Renault’un çalışanları, fabrika müdürlerini rehin aldı

Fransa'nın Morbihan bölgesinde, otomotiv devi Renault Group'a ait fabrikada çalışanlar, yöneticileri alıkoydu.

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Google News - Timeturk
29.04.2021 11:14:42
Otomotiv devi Renault’un çalışanları, fabrika müdürlerini rehin aldı

En büyük hissesi devlete ait Renault şirketi, Morbihan bölgesine bağlı Caudan kentindeki Fonderie de Bretagne fabrikasını satma kararı aldı.

Yaklaşık 350 çalışan ve aileleri de fabrikanın satılmasıyla işlerinden olacakları gerekçesiyle karara karşı çıkarak, önceki gün sabahtan itibaren fabrika giriş ve çıkışlarını kapattı. İşçiler fabrika yöneticilerini rehin aldı. Yöneticiler aynı gün yerel saatle 22.30 civarında serbest bırakıldı.

Şirket, mart ayı sonlarına doğru, tasarruf planının bir parçası olarak satma kararını duyurmuştu.

Ekonomi, Çalışma ve Sanayi bakanlıkları ile şirket temsilcilerinin dün yaptığı toplantıda, çalışanların işlerinin korunması için kurtarma fonu oluşturulacağı bildirildi. Fabrika çalışanları, bu fonun çalışanları yeniden sınıflandırarak işlerinden atmayı planladığını savunuyor.

2014'te de ülkenin kuzeyindeki Goodyear fabrikasında 2 yönetici 12 günden fazla rehin tutulmuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan