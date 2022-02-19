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Osman Kavala'ya Almanya'da insan hakları ödülü

Tutuklu iş insanı Osman Kavala Almanya'da insan hakları ödülüne layık görüldü. Kavala'nın katılamayacağı törende ödülü onun gıyabında Yeşiller Partisi'nden Almanya Tarım Bakanı Cem Özdemir alacak.

2 Saat Önce
2022-02-19 08:18:30
Osman Kavala'ya Almanya'da insan hakları ödülü

2017 yılından bu yana tutuklu olan iş insanı Osman Kavala, 2022 Tonhalle Düsseldorf İnsan Hakları Ödülü'ne layık görüldü.

Konser merkezinden yapılan açıklamada Anadolu Kültür Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Kavala'nın Türkiye'deki kültür girişimlerini ulusal ve uluslararası işbirlikleriyle desteklediği vurgulandı.

Düsseldorf Senfoni Orkestrası Başşefi Adam Fischer, Kavala'nın durumunun Türkiye'de siyasetin yargı üzerindeki etkisini ortaya koyan sarsıcı bir örnek olduğunu söyledi. Fischer "Açıkça burada insan ve vatandaşlık haklarını savunan bir insan cezalandırılıyor ve susturuluyor" diye konuştu.

Tonhalle Düsseldorf'un verdiği insan hakları ödülünün maddi değeri 10 bin euro. Ödül töreninin 19 Mart tarihinde Düsseldorf'ta bir konser eşliğinde yapılması planlanıyor.

Kavala'nın katılamayacağı törende ödülü onun gıyabında Yeşiller Partisi'nden Almanya Tarım Bakanı Cem Özdemir alacak.

Tonhalle Düsseldorf İnsan Hakları Ödülü'nü daha önceki yıllarda alanlar arasında Sınır Tanımayan Doktorlar ve iklim koruma hareketi Gelecek İçin Cumalar da bulunuyor.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) yaklaşık iki yıl önce Kavala'nın serbest bırakılması yönünde karar almış ve Kavala'nın tutukluluğunu siyasi olarak nitelemişti.

Türkiye'nin bu kararı hayata geçirmemesi nedeniyle Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi bu ayın başında Türkiye'ye karşı ihlal prosedürü başlatmıştı.

Kaynak: DW Türkçe .

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