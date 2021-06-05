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Karadeniz'deki keşifler Türkiye'nin doğal gaz faturasına nasıl yansıyacak?
Oslobodjenje gazetesi: Erdoğan Türkiye'yi şahlandırdı

Oslobodjenje gazetesi: Erdoğan Türkiye'yi şahlandırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğalgaz müjdesi dış basında da geniş yer aldı. Gelişmeyi İngiliz Reuters haber ajansı son dakika verdi. Bosna Hersek medyası da gelişmeyi 'Erdoğan Türkiye'yi şahlandırdı' ifadeleriyle duyurdu.

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05.06.2021 10:09:11
Oslobodjenje gazetesi: Erdoğan Türkiye'yi şahlandırdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Karadeniz'de doğalgaz rezervi müjdesi uluslararası medyada geniş yer buldu.

İngiliz Reuters haber ajansı, gelişmeyi son dakika olarak verdi.

Haberde "Erdoğan, Türkiye'nin Karadeniz'de 135 milyar metreküplük ek doğalgaz keşfedildiğini söyledi" ifadesi kullanıldı.

"Karadeniz'de yeni keşif"

Amerikan haber ajansı Associated Press, "Türkiye, Karadeniz'de doğalgaz bulduğunu bildirdi" başlığıyla gelişmeyi duyurdu.

Haberde, Karadeniz'de daha önce 405 milyar metreküp doğalgazın bulunduğu da hatırlatıldı.

Amerikan yayın kuruluşu Bloomberg ise, "Erdoğan Karadeniz'de yeni bir doğalgaz keşfi açıkladı" ifadesiyle gelişmeye yer verdi.

Alman basını da yer verdi

Alman Der Spiegel haberi okuyucularıyla, "Erdoğan Karadeniz'de yeni doğalgaz keşfini duyurdu" başlığıyla paylaştı.

Frankfurter Allgemeine Zeitung da aynı başlıkla gelişmeye yer verdi.

"Erdoğan Türkiye'yi şahlandırdı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları, Bosna Hersek'te de gündem oldu.

Bosna Hersek'in en çok okunan haber sitelerinden Oslobodjenje, "Erdoğan Türkiye'yi şahlandırdı: Karadeniz'de doğalgaz keşfiyle ilgili detayları paylaştı" dieyerek gelişmeyi duyurdu.

Geçen yıl Karadeniz'de bulunan 405 milyar metreküp doğalgaza da atıfta bulunarak "2020'nin en büyük gaz keşfiydi" ifadesini kullandı.

Kaynak: TRT Haber

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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