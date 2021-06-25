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Ortega: Gözaltına alınanlar ABD ajanı

Orta Amerika ülkesi Devlet Başkanı Daniel Ortega, ülkede kasım ayında yapılması planlanan seçimler öncesi gözaltına alınan muhalif isimlerin ABD ajanları olduğunu öne sürdü.

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25.06.2021 08:09:06
Ortega: Gözaltına alınanlar ABD ajanı

Orta Amerika ülkesi Devlet Başkanı Daniel Ortega, ülkede kasım ayında yapılması planlanan seçimler öncesi gözaltına alınan muhalif isimlerin ABD ajanları olduğunu öne sürdü.

Halka açık yapılan bir etkinlikte konuşan Ortega, son dönemlerde gözaltına alınan politikacıların masum olmadıklarını savunarak, muhalifleri ülkede ABD adına ajanlık faaliyetleri yürütmekle suçladı.
Ortega, rakiplerinin hükümete karşı darbe planları yaptığını vurgulayarak, "Burada politikacıları yargılamıyoruz, adayları yargılamıyoruz, burada ülkeye saldıran suçluları yargılıyoruz, ülke güvenliğine ve vatandaşın hayatına kast ediyorlar. Rejim değişikliğini kışkırtıyorlar, peşinde olduğumuz şey budur. Yasaların emrettiği şekilde bunlar zamanı gelince cezalandırılacak." ifadelerini kullandı.
Gözaltına alınan siyasilerin serbest bırakılması çağrısında bulunan ABD, Avrupa Birliği (AB) ve Amerikan Devletleri Örgütü'ne (OAS) tepki gösteren Ortega, "Onları serbest bırakmamızı söylüyorlar, bu saçmalıkla uğraşmayı bırakın. ABD'den, Kongre'yi bastıktan sonra gözaltına alınan 400 Amerikalıyı serbest bırakmasını isteyeceğiz, burada 20 kişi için bağırıp duruyorlar." dedi.

 "Avrupa'da tutuklu siyasi mahkumlar var "

Ortega, Avrupa'da uyrukları nedeniyle tutuklu yüzlerce kişinin olduğunu belirterek, "Avrupalılara, göçmenlik nedeniyle ellerinde bulunan yüzlerce tutukluyu siyasi gerekçelerle serbest bırakmalarını söyleyebiliriz, Avrupa'da tutuklu siyasi mahkumlar var. " diye konuştu.
İspanya'da tutuklu bulunan Katalan siyasilere de değinen Ortega, Avrupa'nın bu konuda suskun kaldığını ve tutuklu politikacıların serbest bırakılması için hiçbir çağrı yapmadığını söyledi.

Devlet başkanlığı seçimleri öncesi gözaltılar

Nikaragua'da 7 Kasım'da yapılması planlanan seçimler öncesinde muhalif isimlerden Cristiana Chamorro "kara para aklamak" suçlamasıyla 3 Haziran'da tutuklanmıştı. 1990 yılında düzenlenen seçimlerde Ortega'yı mağlup ederek Devlet Başkanı olan Violeta Chamorro'nun kızı Cristiana Chamorro daha sonra ev hapsine gönderilmişti.
Devlet başkanlığı seçimlerinde potansiyel muhalif adaylardan biri gözüyle bakılan Arturo Cruz Sequeira, "ihanet yasası" kapsamında 5 Haziran'da ABD seyahatinden döndüğü sırada Managua Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı.
Aynı şekilde aday olmayı düşünen muhalif isimlerden Felix Maradiaga ve Juan Sebastian Chamorro da gözaltına alınmıştı.
ABD söz konusu isimlerin serbest bırakılması çağrısında bulunurken, ülkedeki muhalefet partileri, hükümetin seçimlerden önce korku havası yaratmaya çalıştığını ve "baskıcı bir saldırı" başlattığını iddia ediyor.
Ülkenin şu anki Devlet Başkanı 75 yaşındaki Ortega'nın 4. dönem için yarışması bekleniyor.

 

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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