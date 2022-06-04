Ortak açıklama: Pique-Shakira çifti ayrıldı!

12 yıldır devam eden Gerard Pique ile Shakira'nın ilişkisi resmen sona erdi. İki çocukları olan çift ortak bir bildiri yayınlayarak ayrılıklarını duyurdu.

Shakira'nın menajerlik firması tarafından İspanyol Haber Ajansı EFE'ye yapılan açıklamada Pique ve Shakira'nın ayrılık sürecinde olduğu resmen açıklandı.

Açıklamada Pique'nin de onayının alındığı belirtilerek şöyle denildi:

"Ayrıldığımızı doğruladığımız için çok üzgünüz. Önceliğimiz çocuklarımızın sağlığını korumak. Özel hayatımıza saygı gösterilmesini istiyoruz. Anlayışınız için çok teşekkür ederiz"

Çift, İspanya'nın kazandığı 2010 Dünya Kupası'ndan kısa bir süre önce tanışmış ve çıkmaya başlamıştı. Evlenmeyen ancak ilişkilerini 12 yıl boyunca sürdüren çiftin 9 ve 6 yaşlarında iki çocuğu bulunuyor.

Son günlerde çiftin ayrıldığına dair söylentiler basında yer almış, Pique'nin evden ayrıldığı öğrenilmişti.

Çift bu söylentileri sona erdirmek için resmi bir açıklama yaparak ayrılığı duyurdu.