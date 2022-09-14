Ortadoğu’da kartlar yeniden dağıtılıyor… Bu kez gerçekten!

Ortadoğu’da son dönemde yaşanan gelişmeler, tarihi düşmanlıkları yeniden sorgulatıp yeni ittifaklara zemin hazırlıyor. Mısır lideri Sisi, 9 yıllık görev süresi boyunca gerçekleştirdiği ilk ziyaretle Katar’da... Geçtiğimiz günlerde önce Türkiye’yi, ardından da Katar’ı ziyaret eden Libya’daki Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih de “Katar yönetimi tüm Libyalılara açık, Libya'nın yeniden güvenli ve istikrarlı olmasını istiyor” dedi.

TIMETURK ­­­| HABER MERKEZİ

Ortadoğu'da son dönemde yaşanan gelişmeler, tarihi düşmanlıkları yeniden sorgulatıp yeni ittifaklara zemin hazırlıyor. Bölgede son dönemde çatışma ve kriz bölgesi ülkelerde gerçekleşen gelişmeler, önümüzdeki dönem için değişim işaretleri veriyor.

Darbeci Sisi Katar'da!

Mısır'da 3 Temmuz 2013'te yaşanan askerî darbe sonrası Katar ile ilişkilerde büyük kriz yaşanmıştı. 9 yıllık krize son verecek gelişme dün yaşandı; Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, görev süresi boyunca gerçekleştirdiği ilk ziyareti kapsamında geldiği Katar'da Emir Temim bin Hamed Âl Sani tarafından karşılandı. Katar resmi ajansı QNA'da yer alan habere göre Sisi'yi, başkent Doha'da bulunan Uluslararası Hamed Havalimanı'nda Katar Emiri Al Sani karşıladı. Mısır Cumhurbaşkanlığı'ndan ziyarete ilişkin yapılan açıklamada, Sisi'nin iki gün sürecek Katar temasları kapsamında "ikili ilişkileri güçlendirme yolları ve bölgesel konuların ele alınacağı" belirtilmişti.

Libya, Katar ve Türkiye'ye açılıyor!

Diğer taraftan Tobruk merkezli Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih de geçtiğimiz haftalarda Türkiye'ye yaptığı ziyaretle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmüştü. Ardından Katar'a giden Salih, Katar emiri Temim bin Hamed Âl Sani ile görüştü. Salih, Katar ziyaretinin olumlu geçtiğini ve Doha yönetiminin tüm Libyalılara açık olduğunu belirtti. Katar Emiri Al Sani ile gerçekleştirdiği görüşmenin yapıcı olduğunun altını çizen Salih, "Katarlı yöneticilerin, Libya'daki anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözülmesi noktasında istekli olduklarını hissettim. Katar yönetimi tüm Libyalılara açık, Libya'nın yeniden güvenli ve istikrarlı olmasını istiyor" dedi.

TM Başkanı Salih, tüm Libyalılara geçmişte kalan anlaşmazlıkları bir kenara bırakıp seçimler için olumlu bir atmosferde birlik olma çağrısında bulundu.Salih, TM Başkanı seçildiği 2014'ten bu yana Katar'ı "kendisine muhalif silahlı güçleri desteklemekle" suçluyordu.

Dibeybe de Katar'ı ziyaret etti

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Salih'in ziyaretinden sadece birkaç gün önce 8 Eylül'de Doha'ya giderek Katar Emiri Al Sani ile görüşmüştü.

Katar 2017'de izole edilmişti

Arap Baharı'na verdiği destek ve Türkiye ile ortak dışpolitika geliştiren Katar, 2017 yılının yaz aylarında BAE ve Suudi Arabistan'ın öncülük ettiği Körfez ülkeleriyle Mısır'ın ambargosuna maruz kalmış, işgalle tehdit edilmişti. Katar ile Körfez ülkeleri 2021 başlarında barışmıştı.

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