Orta gelirli Ruslar Türkiye'ye, varlıklı Ruslar ise Dubai'ye yöneldi

Avrupa ülkelerinde konut alma imkanından mahrum kalan orta gelirli Ruslar Türkiye'ye rağnet ederkem, varlıklı Ruslar Dubai'ye yöneltti. Kommersant gazetesi, son üç haftada şehirde konut talebinde yüzde 40'lık bir artış gözlendiğini yazıyor.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, Rusları da endişelendirdi. Orta gelirli Ruslar Türkiye'ye rağbet ederkem, varlıklı Ruslar Dubai'ye yöneldi.

Golden Brown Group ve Becar Asset Manegement verilerine dayandırılan haberde, Dubai'den konut alan Rusların sayısının şubat başından itibaren artışa geçtiğine de dikkat çekildi. Konut başına ödenen para 272 ile 816 bin dolar arasında değişiyor.

Dubai'de Rusça konuşan nüfusun büyüklüğünün 300 bin civarında olduğu tahmin edilmekte. Bir başka deyişle Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşayan her 10 kişiden 1'i Rus.



Emirlik, 204 bin dolar üzeri bedelle konut alan yabancılara oturum izni veriyor. Üstelik Birleşik Arap Emirlikleri, hala Rusya'dan direkt uçuşla ulaşılabilen ender ülkeler arasında.



Kommersant, Rusya'dan döviz çıkışına getirilen yasak nedeniyle, Rusların yabancı bankalarda ruble hesabı açtığını ve ülkeden ruble çıkardığını, ya da kripto paraları kullandığını yazıyor.

Kaynak: turkrus.com .