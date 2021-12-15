DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Portakal kabuğuyla tüylerinizden kurtulun!
Gazlı ve elektrikli pişirme araçları arasındaki farkları biliyor musunuz?
Uyurken yağ yakmak için...
Polonya'da Kovid-19 vaka sayılarını azaltmak için yeni önlemler yürürlükte
Hububat sektöründen ihracat açıklaması
Yatarken baş ucunuza koyduğunuz suyu sakın içmeyin!
Borsa günü yükselişle tamamladı
Yerba mate nedir?
Büro Personeli iş ilanı | Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanlığı önlisans mezunu büro personeli alımı
Orta Asya'da 400 milyon tondan fazla radyoaktif atık!
Evde mayaladığımız yoğurt neden çabuk ekşiyor?
İsrail Savunma Bakanı Gantz, Kovid-19 şüphesiyle karantinada
BDDK'den sahte hesaplar ile ilgili açıklama
Tıp Fakültesi Doktor öğretim üyesi alımı ilanı | İzmir Demokrasi Üniversitesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü iş ilanı
Netflix'in RTÜK'ten ceza alan İspanyol filmi hangisi? İspanyol filmi yayından kaldırılacak mı?

TIMETURK / DÜNYA / Orta Asya'da 400 milyon tondan fazla radyoaktif atık!

Orta Asya'da 400 milyon tondan fazla radyoaktif atık!

Orta Asya ülkelerinde 400 milyon tondan fazla radyoaktif atığın bulunduğu bildirildi.

1 Saat Önce
2021-12-15 18:17:03
Orta Asya'da 400 milyon tondan fazla radyoaktif atık!

Özbekistan Devlet Endüstriyel Güvenlik Komitesi Radyasyon ve Nükleer Güvenlik Dairesi Başkanı Sardorbek Yakubbekov, düzenlediği basın toplantısında, Orta Asya ülkelerinde 418 milyon ton radyoaktif atığın bulunduğunu belirtti.

Yakubbekov, ülkedeki ve Orta Asya bölgesindeki radyoaktif atıklar hakkında bilgi vererek, Sovyetler Birliği döneminde uranyum yataklarının işletilmesi sonucunda bölgede biriken çok miktarda radyoaktif atığın gömüldüğünü aktardı.

Radyoaktif atık sorununun tüm Orta Asya ülkelerinin sorunu olduğuna dikkati çeken Yakubbekov, halen Kazakistan'da 240 milyon ton, Kırgızistan'da 132 milyon ton, Tacikistan'da 42 milyon ton ve Özbekistan'da 4 milyon ton radyoaktif atığın bulunduğunu kaydetti.

Özbekistan'da radyoaktif atıkların çevreye etkisini izlemek amacıyla özel bir programın benimsendiğini aktaran Yakubbekov, bu program kapsamında yapılan araştırma sonuçlarının ülkede radyasyon seviyesinin normları aştığı hiçbir bölge olmadığını gösterdiğini söyledi.

Yakubbekov, atıkların bulunduğu bölgelerde çevresel durumun iyileştirilmesi için Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Avrupa Birliği ve diğer ülkelerce 2 milyon avroluk ilk hibenin ayrılmasının kararlaştırıldığını belirtti. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş