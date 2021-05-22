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Örnek gösterilen Japon aile sistemi çatırdıyor

Japonya'da aile içi şiddet vakalarının 2020 mali yılında, önceki mali yıla oranla yüzde 60 artarak 190 bini geçtiği bildirildi.

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22.05.2021 09:33:31
Örnek gösterilen Japon aile sistemi çatırdıyor

Örnek gösterilen Japon aile sistemi, koronavirüs salgınıyla birlikte çatırdıyor.

 Japonya'da aile içi şiddet vakalarının 2020 mali yılında, önceki mali yıla oranla yüzde 60 artarak 190 bini geçtiği bildirildi.

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Kabine Ofisi, Mart 2020 ile Mart 2021 arası ülke geneli kaydedilen aile içi şiddet vakaları oranının ön verilerini paylaştı.

Buna göre, geçen mali yılda aile içi şiddet vakaları önceki yıla göre 70 bin 754 (yüzde 60) artışla 190 bin 30'a yükseldi.

Kyodo ajansı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle aile üyelerinin evlerinde daha fazla vakit geçirmek zorunda kalmalarının bu artışa neden olduğuna dikkati çekti.

 

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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