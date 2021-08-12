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Orgeneral Burhan: Türkiye her daim Sudan'ın yanında yer almıştır

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, Türkiye'nin her daim Sudan'ın yanında yer aldığını belirtti.

53 Dakika Önce
2021-08-12 21:23:37
Orgeneral Burhan: Türkiye her daim Sudan'ın yanında yer almıştır

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Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Burhan ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak basın toplantısı düzenledi.

Burhan, burada yaptığı konuşmada, kendi adına ve Sudan hükümeti ile halkı adına Cumhurbaşkanı Erdoğan'a nazik davetinden dolayı teşekkür etti.

İki ülke arasında köklü ve tarihi ilişkiler bulunduğunu belirten Burhan, "Üzerimize düşen görev ise bunları muhafaza ederek daha ileriye ulaşmak." dedi.

Burhan, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde meydana gelen yangın ve seller nedeniyle hayatını kaybedenler için taziyelerini dile getirerek, "Türkiye Cumhuriyeti büyük bir devlettir. Hem bölgesinde hem de dünyada lider bir ülkedir." ifadesini kullandı.

Bugün gerçek anlamda bir misafirperverlik gördüklerini belirten Burhan, tarihten gelen gelenekleriyle Türkiye'nin kendine yakışır bir şekilde ev sahipliği yaptığını söyledi.

Burhan, "Türkiye her daim Sudan'ın yanında yer almıştır. Özellikle de Sudan'ın içinden geçmekte olduğu dönüşüm ve değişim sürecinde de Türkiye yanımızda olmuştur. İnşallah Türkiye ve Türkiye lideri gibi samimi dostlarımızın desteğiyle bu süreci de atlatacağımıza inanıyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin koronavirüs salgınıyla mücadelede Sudan'a destek olduğunu ifade eden Burhan, ülkenin eğitim alanında da Sudanlı öğrencilere ev sahipliği yaptığını ve onları eğittiğini belirtti.

Burhan, Sudan'a uygulanan her türlü ablukanın ve yaptırımın kaldırılması için Türkiye'nin "Sudan'ın sesi" olduğunu vurgulayarak, "Özellikle de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudanlıların da ifade ettiği gibi 'güçlü başkan' sloganlarıyla yanımızda yer aldı. Sudanlılar, Sudan halkı, gençleri ve tüm kesimleri bunu hiçbir şekilde unutmayacaktır." dedi.

Aralık devrimiyle birlikte aslında kendilerinin Türkiye'nin gerçekleştirmiş olduğu başarıları, dönüşümleri hayata geçirme arzusuyla hareket ettiklerini söyleyen Burhan, Türkiye'de olduğu gibi tüm Sudanlıların huzur ve istikrara sahip olduğu bir ülkeye kavuşmak için mücadeleyi sürdürdüklerini kaydetti.

"Hem Türkiye hem Sudan el ele vererek halklarına ve bölgeye birçok şey katabilir"

Burhan, bu ziyaretini, iki ülke arasındaki iş birliği alanlarını daha da güçlendirmek ve var olan bağların üzerine bir şeyler inşa etmek üzere yaptığını dile getirdi.

Basın toplantısından önce bir dizi anlaşmaya, protokole ve mutabakat zaptlarına imza attıklarını belirten Burhan, bunların imza aşamasında kalmayacağını, gerçek bir iş birliğiyle uygulamaya geçerek sonuçlarını göreceklerini ifade etti.

"Şüphesiz hem Türkiye hem Sudan el ele vererek halklarına ve bölgeye birçok şey katabilir." diyen Burhan, Türkiye'ye her anlamda daha çok ilerleme ve atılım diledi.

Burhan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Sudan'da görmeyi arzu ettiğini de sözlerine ekledi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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