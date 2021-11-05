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Ordu isyanı bastıramıyor, eski askerler göreve çağrıldı

Etiyopya hükümeti, isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) ile mücadele kapsamında eski askerlerini, Etiyopya Ulusal Savunma Kuvvetlerine katılmaya çağırdı.

2 Saat Önce
2021-11-05 18:47:11
Ordu isyanı bastıramıyor, eski askerler göreve çağrıldı

Savunma Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, TPLF üyeleriyle mücadelede eski askerlerin önemli görev üstlenmeye çağrıldığı belirtildi. Açıklamada, fizik, sağlık, bilgi ve deneyim açısından uygun koşullarda bulunan eski askerlerin Savunma Kuvvetleri tarafından memnuniyetle karşılanacağı ifade edildi. Askerlerin kayıtlarının 10-24 Kasım tarihlerinde yapılacağı kaydedildi.

Dünyadan ateşkes çağrısı

Etiyopya hükümeti, TPLF'nin saldırıları nedeniyle 2 Kasım'da olağanüstü hal ilan etti ve Addis Ababa'ya yapılabilecek saldırılara karşı savunma görev birlikleri oluşturdu. Ağır çatışmaların ardından Amhara eyaletindeki Dessie ve Kombolcha kentlerini alan TPLF güçlerinin, başkente yaklaşık 350 kilometre uzaklıkta olduğu belirtiliyor.

ABD, Avrupa Birliği, Afrika Birliği ve bazı Afrika ülkeleri, çatışmaların bir an önce durması ve müzakerelerin başlaması çağrısı yaptı. Etiyopya ordusu, geçen yıl sonu operasyonlarda kısmi başarı sağlasa da insani durumu gerekçe göstererek 28 Haziran'da Tigray'ın merkezi Mekelle'den çekilmişti. Ülkenin kuzeyinde son 1 yıldır süren çatışmalar, yaklaşık 2,5 milyon kişiyi yerinden etti, bölgede 5 milyondan fazla kişiyi de acil yardıma muhtaç hale getirdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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