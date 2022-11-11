DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

18,5249 ₺

EURO

19,1010 ₺

ALTIN

1.048,44 ₺

BİST

4.504,02 ₺

TIMETURK / DÜNYA / Orban: Erdoğan, ara buluculuğu başaran tek lider

Orban: Erdoğan, ara buluculuğu başaran tek lider

Macaristan Başbakanı Victor Orban, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya ve Ukrayna arasında başarılı ara buluculuk yapan tek lider olduğunu belirtti

2 Saat Önce
2022-11-11 14:00:09
Orban: Erdoğan, ara buluculuğu başaran tek lider

Özbekistan'ın Semerkant şehrindeki Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı'na katılan Victor Orban sosyal medya hesabından düşüncelerini paylaştı.

FhRmkDBWIAEc5lZ

Erdoğan, "Ebedi Şehir" Kongre Merkezi'nde düzenlenen tören öncesi Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile sohbet etti.

Orban, Erdoğan'a minnettarlığını ifade etti.

Orban, savaş ve yaptırım yerine barış ve iş birliğine ihtiyaç duyulduğuna işaret ederek, "Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasında başarılı biçimde arabuluculuk yapan tek lider" diye yazdı.

FhRmlOtX0AAZNga

Orban Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in de Avrupa'nın enerji çeşitliliğini artırmaya yardımcı olduğuna dikkat çekerek her iki lidere minnettar olduğunu ifade etti.

FhRteymXwAAcruK

Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı gözlemci üye ülke statüsünde bulunan ve liderler zirvesine katılan Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile görüştü.

.
SON VİDEOLAR

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş