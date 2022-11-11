Orban: Erdoğan, ara buluculuğu başaran tek lider

Macaristan Başbakanı Victor Orban, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya ve Ukrayna arasında başarılı ara buluculuk yapan tek lider olduğunu belirtti

Özbekistan'ın Semerkant şehrindeki Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı'na katılan Victor Orban sosyal medya hesabından düşüncelerini paylaştı.

Erdoğan, "Ebedi Şehir" Kongre Merkezi'nde düzenlenen tören öncesi Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile sohbet etti.

Orban, Erdoğan'a minnettarlığını ifade etti.

Orban, savaş ve yaptırım yerine barış ve iş birliğine ihtiyaç duyulduğuna işaret ederek, "Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasında başarılı biçimde arabuluculuk yapan tek lider" diye yazdı.

Orban Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in de Avrupa'nın enerji çeşitliliğini artırmaya yardımcı olduğuna dikkat çekerek her iki lidere minnettar olduğunu ifade etti.

Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı gözlemci üye ülke statüsünde bulunan ve liderler zirvesine katılan Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile görüştü.