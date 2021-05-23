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Onlarca Yahudi yerleşimciden Mescid-i Aksa'ya baskın

İsrail polisinin eşlik ettiği onlarca fanatik Yahudi yerleşimci, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya yaklaşık 3 hafta aradan sonra baskın yaptı.

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Google News - Timeturk
23.05.2021 12:39:59
Onlarca Yahudi yerleşimciden Mescid-i Aksa'ya baskın

İsrail polisinin eşlik ettiği onlarca fanatik Yahudi yerleşimci, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya yaklaşık 3 hafta aradan sonra baskın yaptı.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail polisi, tansiyonun yükseldiği 4 Mayıs'tan itibaren Filistinlilerin direnişinden dolayı Aksa'ya giremeyen Yahudi yerleşimcilerin Harem-i Şerif'e girmesine izin verdi.

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İsrail polisinin, baskından önce ibadet edenleri alandan uzaklaştırdığı aktarılan açıklamada, yaklaşık 50 Yahudi yerleşimcinin İsrail polisinin eşliğinde Aksa'ya baskın düzenlediği kaydedildi.

Açıklamada, Vakıflar İdaresinden Mescid-i Aksa muhafızı Fadi Alyan'ın yanı sıra İdareye bağı Aksa'nın Yeniden İmarı Komitesinden İsa ed-Dibağ ve Basim Zağir, Aksa'daki el yazmaları bölümünde görevli Ali Vazuz ile ibadet için gelenlerden bir kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

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Görgü tanıklarından alınan bilgiye ise İsrail polisi, sabah saatlerinde Kudüslü gençlerin Aksa'ya girişini engelledi.

Güvenlik güçleri ayrıca Harem-i Şerif'in kapılarında kimlik belgelerine el konulması gibi bazı kısıtlamalar getirdi.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu da (KAN) 3 hafta aradan sonra Harem-i Şerif'in Yahudi yerleşimciler için açıldığını aktardı.

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KAN, Aksa'da şiddetli çatışmaların yaşandığı ramazan ayının son 10 gününden bu yana bölgenin fanatik Yahudilere kapalı olduğu haberine yer verdi.

Yahudi yerleşimciler, gerilimin tırmandığı 4 Mayıs'tan bu yana Filistinlilerin direnişinden dolayı Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyemiyordu.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında sözde "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, Mescid-i Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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Ucubeler ine mescidi aksaya polis korumasında saldırmış. Bir tükrükte boğulacak bu korkakların kaçacak delik arayacakları günler yakındır

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