Ona yakın isim anlattı: Kimseye sesimi duyuramadım

Thodex mağdurları gün geçtikçe artıyor. Savcılığa başvuran Ahmet S. 2 milyon lira kaybı olduğunu söyledi. Ahmet S. Faruk Fatih Özer’i arkadaşı aracılığıyla tanıdığını söyleyerek, “Olay ortaya çıkmadan 2 hafta önce işlem yapamadığım için şüphelenip şirkete gittim. Kimse olmadığını görünce Faruk ile ortak arkadaşımı arayıp sormasını istedim. Faruk arkadaşıma, ‘Bir sorun yok arkadaşının parasını göndereceğim’ demiş. 2 hafta sonra da yurtdışına kaçtı.” dedi.

Sahibi olduğu kripto para borsası Thodex üzerinden 400 bin kişiyi dolandırdığı iddia edilen Faruk Fatih Özer'in Arnavutluk'a kaçtığı tespit edilince mağdurlar soluğu savcılıkta aldı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuran mağdurlardan biri de Ahmet S. oldu.

2 milyon lirasının dolandırıldığını söyleyen Ahmet S., “Ben bir sıkıntı olduğunu olaydan 2 hafta önce fark ettim. İşlem yapamıyordum. Şirketle iletişime geçmeye çalıştım ama kimseye ulaşamadım. Telefon ve maille ulaşamayınca şirketin Kadıköy'deki ofisine gittim. Ancak şirket boştu” dedi.

“İNSANLARI UYARMAYA ÇALIŞTIM”

Şirkette kimse olmadığını görünce dolandırılmak üzere olduğunu anladığını söyleyen S., “Sosyal medya hesaplarımdan insanları uyarmaya çalıştım. Şikayet sitelerine de yazdım ama kimseye sesimi duyuramadım” dedi.

"KİMSE BEKLEMİYORDU”

Şirket sahibi Faruk Fatih Özer'i arkadaş ortamından tanıdığını söyleyen Ahmet S., “Benim yakın bir arkadaşımın arkadaşı. İkisi gayet samimi, birlikte tatile gidiyorlardı. Ben de şirkete ulaşamayınca bu arkadaşıma ulaştım. Bir sıkıntı olduğunu, Faruk'a ulaşmasını söyledim. Sonra arkadaşım beni arayıp, Faruk'la konuştum. Bir sıkıntı yok, arkadaşının parasını göndereceğim' dediğini söyledi. Kimse böyle bir şey olacağını beklemiyordu. Kaçışının da planlı bir şey olduğunu sanmıyorum” dedi.

SORUŞTURMADA SON DURUM

Kripto para dolandırıcılığı soruşturmasında, 62 şüpheliden 6'sı tutuklama, 22'si adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Savcılık, ifadesinin alınmasının ardından 34 şüpheliyi de serbest bıraktı.

Thodex soruşturma kapsamında, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 70 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerden 62'si emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şirket çalışanı olduğu öğrenilen 62 şüphelinin ifadesi görevlendirilen 5 savcı tarafından alındı. Alınan ifadelerin ardından 6 şüpheli, “bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık”, “tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı” ve “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” suçlarından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Şüphelilerden 22'si adli kontrol tedbiri ile hakimliğe sevk edilirken, 34 şüpheli ise savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.