Omicron, Yeni Zelanda’ya sıçradı: Başbakan Ardern düğününü erteledi

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Omicron varyantına yönelik kısıtlamaları duyurduktan sonra düğününü ertelediğini açıkladı.

Ardern basın mensuplarına, ülkede 9 Omicron vakasının tespit edildiğini söyledi.

Omicron'un yayılma hızını yavaşlatmak için ülkede yeni önlemler alınacağını belirten Ardern, yakında yapılması planlanan kendi düğün törenini de ertelediğini kaydetti.

Ardern, maske zorunluluğu, bir araya gelmelerde limit ve aşı belgesi uygulamasına geçildiğini dile getirerek, salgın nedeniyle çok daha yıkıcı etkilere maruz kalan binlerce Yeni Zelandalıdan farkı olmadığını söyledi.

Ülkede maske kuralları sıkılaştırılırken, bar ve restoranların yanı sıra düğün gibi etkinliklerde en fazla 100 kişinin bulunmasına izin verilecek.

Ardern'in uzun süredir birlikte olduğu ve üç yaşındaki çocuğunun babası olan Clarke Gayford ile kısa süre içinde evlenmesi bekleniyordu. .