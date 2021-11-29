Omicron ve Delta varyantı arasındaki fark ne?

Koronavirüsün Afrika'da ortaya çıkan yeni varyantı Omicron, bütün dünyada yeniden paniğe sebep oldu. Virüsün görüldüğü ülkelerden kaçış başladı.

Alfa, Beta, Gamma ve Delta derken Covid-19 şimdi de yeni bir varyant ile karşımızda. Resmi kodu "B.1.1.529" olan varyantın adı Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından Yunan alfabesinin on beşinci harfi "Omicron" diye duyuruldu. Bu mutant virüs sonrası dünyada endişe yeniden artmaya başladı. Hal böyle ki bu virüsün görüldüğü Afrika ülkelerine seyahat kısıtlaması getirildi. Türkiye başta olmak üzere birçok ülke Botsvana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Namibya ve Zimbabve'yi kırmızı listeye aldı. Ardından Afrika kıtasında bulunanlar ülkelerine dönmek için havaalanlarına akın etti.

İSRAİL KAPANDI

Bu arada, İsrail yeni varyant sonrası bütün yabancıların ülkeye girişini iki haftalığına yasakladı.

Avustralya'ya Güney Afrika'dan gelen iki kişide ise Omicron varyantına rastlandı. İki doz aşılı olduğu belirtilen şahısların bulunduğu uçaktaki 272 yolcu ve mürettebat karantinaya girdi. Güney Afrika'dan 26 Kasım'da Hollanda'ya dönen 624 yolcudan 61'inin de testi pozitif çıktı. Bunlardan 13'ünde Omicron varyantı tespit edildi. Ayrıca Omicron, şu ana kadar İtalya, Belçika, İngiltere, İsrail ve Hong Kong'da da görüldü. Mutasyonun Almanya ve Çekya'da olabileceğinden de şüphe ediliyor.

TÜRKLER İÇİN ÖZEL SEFER

Öte yandan, Türk Hava Yolları (THY), dün Güney Afrika Cumhuriyeti'ndeki Türk vatandaşları için Cape Town ve Johannesburg şehirlerine tahliye uçuşu gerçekleştirdi. 71 kişi, kendi istekleriyle İstanbul'a getirildi. Bu kişiler, aşılı olma ya da son 180 günde hastalığı geçirme durumuna bakılmaksızın, ücretlerini kendileri karşılamak kaydıyla valiliklerce belirlenecek mekanlarda 14 gün süreyle karantinaya alınacak.

Diğer yandan DSÖ, Güney Afrika'ya seyahatlerini askıya alan ülkelere seslenerek, "sınırları kapatmayın" çağrısında bulundu; "Omicron'un, virüsün diğer mutasyonlarından daha bulaşıcı olduğunu gösteren bir veri yok" açıklaması yaptı.

OMICRON VE DELTA ARASINDAKİ FARK RESMEDİLDİ

İtalyan bilim adamları, Omicron ile Delta varyantı arasındaki farkları gösteren bir tablo ortaya çıkardı. Omicron'da, insan hücrelerine bağlanan ve giriş kazanmasına izin veren kısmı olan spike proteininde 43 mutasyon görüldü. Delta'da ise bu sayı 18 olarak belirtildi. Çizimde, mutasyonların sıcak noktaları kırmızı ile vurgulandı. Bilim adamları, bu kadar çok mutasyon geçiren Omicron'un önceki Covid-19 varyantlarına kıyasla daha tehlikeli olup olmadığına ilişkin "Bunu söylemek için henüz erken" değerlendirmesinde bulundu. Öte yandan, DSÖ'nün yeni varyantı Omicron diye adlandırması tartışma konusu oldu. Varyantları Yunan alfabesine göre isimlendiren DSÖ'nün sıradaki "Nu" ve "Xi" harflerini atlamasına tepki gösteren ABD'li Senatör Ted Cruz "DSÖ, mutasyonu Çin lideri Xi Jinping ile ilişkilendirmekten kaçınmak için Xi'yi atladı. DSÖ Xi'den bu kadar korkmasın" dedi. DSÖ sözcülerinden Dr. Margaret Harris ise "Nu ile Xi yaygın kullanılan biri isim, kafa karışıklığı olmaması için Omicron'u seçtik" şeklinde konuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.