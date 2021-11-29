Omicron varyantının ortaya çıkmasıyla aşı şirketleri harekete geçti

Güney Afrika'da Omicron varyantının tespit edilmesinin ardından aşı üreticileri varyanta karşı çalışmalara başladı.

İlk olarak Güney Afrika`da tespit edilen bir koronavirüs varyantı, şimdi İsrail, Almanya, Belçika ve Kanada dahil olmak üzere diğer birçok ülkeye yayıldı. Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika`da bir dizi seyahat kısıtlaması yeniden başlatıldı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip koronavirüsün (COVID-19) Omicron varyantının, daha hızlı yayıldığına ve Delta dahil olmak üzere COVID-19'un diğer varyantlarına kıyasla daha şiddetli hastalığa neden olduğuna dair net bir kanıt olmadığını bildirdi.

Mevcut koronavirüs aşılarının yeni varyanta karşı ne kadar etkili olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Moderna'nın Baş Sağlık Görevlisi Paul Burton, "Mevcut aşının önümüzdeki birkaç hafta içinde koruma sağlama yeteneğini bilmeliyiz. Yepyeni bir aşı yapmamız gerekiyorsa, bunun gerçekten büyük miktarlarda bulunabilmesi için 2022'nin başlarında güncellenmiş aşıyı üretebiliriz" dedi.

İKİ HAFTA İÇİNDE BELLİ OLACAK

Pfizer, Omicron'un mevcut aşısına dirençli olduğu tespit edilirse COVID-19 aşısının güncellenmiş bir versiyonunu 100 gün içinde üretip dağıtabileceğini söyledi

Bir şirket sözcüsü Reuters'e verdiği demeçte, şirketin, varyantın mevcut aşısına dirençli olup olmadığını iki hafta içinde öğrenmeyi beklediğini söyledi.

Şirketten yapılan açıklamada, "Pfizer ve BioNTech, mRNA aşısını altı hafta içinde adapte edebilmek ve bir kaçış varyantı durumunda ilk partileri 100 gün içinde gönderebilmek için aylar önce harekete geçti" dedi.

Johnson & Johnson, aşısının Omicron varyantına karşı etkinliğini test etmeye başladı.

AstraZeneca, Oxford/AstraZeneca aşısının yeni varyanta karşı nasıl performans gösterdiğine dair gerçek dünya verilerini toplamak için varyantın tanımlandığı Botsvana ve Eswatini'de halihazırda araştırmalar yürüttüğünü söyledi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.