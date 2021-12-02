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Omicron varyantı yayılıyor… Bir ülkede daha rastlandı

Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19’un etkileri sürerken değişik varyantlar da korku salmaya devam ediyor. Son olarak ortaya çıkan Omicron varyantı Singapur'da da görüldü.

2 Saat Önce
2021-12-02 18:37:48
Omicron varyantı yayılıyor… Bir ülkede daha rastlandı

Omicron varyantı korku salmaya devam ediyor.

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Johannesburg kentinden dün gelen şüpheli iki Singapur vatandaşının izole edildiği ve yapılan testlerde Omicron varyantının görüldüğü aktarıldı. Türk Telekom Reklamı

Aynı uçuştaki diğer 19 yolcunun testlerinin negatif çıktığı ve karantinaya alındıkları belirtilen açıklamada, virüs tespit edilen iki kişinin aşılı olduğu ve hafif öksürük ve boğaz kaşıntısı gibi semptomlar yaşadığı bildirildi.

Singapur kısa süre önce 7 Afrika ülkesinden Singapur vatandaşı olmayan yolcuların giriş ve transit geçişini yasakladı.

Ayrıca artık Singapur'a giden tüm yolcuların kalkış öncesi ve varış testlerinden geçmesi gerekiyor.

Singapur'da aşı hakkı bulunanların yüzde 96'sı aşılandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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