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Omicron varyantı Çin’e sıçradı

Çin'de koronavirüsün Omicron varyantını taşıyan bir vakaya ilk kez rastlandığı açıklandı.

43 Dakika Önce
2021-12-14 11:23:45
Omicron varyantı Çin’e sıçradı

Çin'de devlete ait Tiencin Daily News gazetesinde yer alan habere göre, kentteki yurt dışı kaynaklı bir vakada Omicron varyantı tespit edildi. Kente 9 Aralık'ta yurt dışından gelen kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı, yapılan DNA analizinde hastada Omicron varyantına rastlandığı belirtildi.

Dünya Sağlık Örgütü, ilk kez kasımda Afrika ülkeleri Bostwana ve Güney Afrika'daki Kovid-19 hastalarından alınan numunelerde görülen Omicron varyantını, 26 Kasım'da 'endişe verici varyant' kategorisine almıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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