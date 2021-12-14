Omicron varyantı Çin’e sıçradı

Çin'de koronavirüsün Omicron varyantını taşıyan bir vakaya ilk kez rastlandığı açıklandı.

Çin'de devlete ait Tiencin Daily News gazetesinde yer alan habere göre, kentteki yurt dışı kaynaklı bir vakada Omicron varyantı tespit edildi. Kente 9 Aralık'ta yurt dışından gelen kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı, yapılan DNA analizinde hastada Omicron varyantına rastlandığı belirtildi.

Dünya Sağlık Örgütü, ilk kez kasımda Afrika ülkeleri Bostwana ve Güney Afrika'daki Kovid-19 hastalarından alınan numunelerde görülen Omicron varyantını, 26 Kasım'da 'endişe verici varyant' kategorisine almıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.