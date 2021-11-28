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Omicron varyantı bir ülkeye daha sıçradı

Koronavirüsün dünyada yayılmaya devam eden son varyantı Omicron, çok uzun bir süre sonra sınırlarını henüz açan Avustralya'da da tespit edildi.

2 Saat Önce
2021-11-28 10:42:23
Omicron varyantı bir ülkeye daha sıçradı

Katar Havayolları ile Doha aktarmalı olarak Güney Afrika'dan Avustralya'nın Sydney şehrine uçan 2 yolcuda Omicron varyantına rastlandı.

Sağlık yetkilileri vakaların semptom göstermediğini, her ikisinin de aşılı olduğunu ve özel bir alanda karantinaya alındıklarını açıkladı. Aynı uçaktaki Güney Afrika'dan 12 yolcuda ise koronavirüse rastlanmadı ama önlem olarak bu kişiler de karantinaya alındı. Geri kalan 260 yolcu ve mürettebattan da kendilerini izole etmeleri istendi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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