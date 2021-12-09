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TIMETURK / DÜNYA / Omicron, Delta varyantından dört kat daha bulaşıcı çıktı

Omicron, Delta varyantından dört kat daha bulaşıcı çıktı

Japon Profesör Hiroshi Nishiura, Omicron varyantının şu an Dünya genelinde baskın virüs olan Delta varyantından 4.2 kat daha fazla bulaşıcı olduğunu duyurdu.

52 Dakika Önce
2021-12-09 08:51:28
Omicron, Delta varyantından dört kat daha bulaşıcı çıktı

Dünya çapında 5.2 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan corona virüsünün en çok mutasyona uğramış türü olan Omicron varyantıyla ilgili dikkat çekici bir araştırma yapıldı…

Japonya'nın saygın kurumlarından Kyoto Üniversitesi'nde görevli bilim insanları, Güney Afrika'daki Guateng bölgesinden paylaşılan gen dizilimlerini ve hastalığı analiz etti. Araştırmayı yürüten Profesör Hiroshi Nishiura, Omicron varyantının, Delta varyantından çok daha bulaşıcı olduğunu duyurdu.

Japonya Sağlık Bakanlığı'na danışmanlık da yapan Nishiura, Omicron varyantının şu an Dünya genelinde baskın virüs olan Delta varyantından 4.2 kat daha fazla bulaşıcı olduğunu duyurdu.

Araştırma sonuçlarını kamuoyu ile paylaşan bilim insanı, “Omicron varyantı daha çok insana bulaşıyor ve hem aşı hem de doğal yollarla oluşan bağışıklıktan daha çok kaçabiliyor” dedi.

DAHA ÖNCE İŞE YARAYAN METODU DENEDİLER

Nishiura'nın araştırması henüz bilimsel bir hakemli dergide yayınlanmazken, araştırmada kullanılan yöntem daha önce de denenmiş ve başarılı olmuştu. Aynı metodu deneyen bilim insanları Temmuz ayında hazırladıkları araştırmada Tokyo Olimpiyatları öncesinde Delta varyantının ülkede baskın virüs olacağını tespit etmiş ve bu durum öngörüldüğü gibi gerçekleşmişti.

Güney Afrika'da Omicron varyantının ortaya çıkmasından sonra günlük vakalar 20.000 seviyesine ulaşmıştı.

Dün, Pfizer ile BioNTech'in yaptığı açıklamada üçüncü doz corona virüsü aşısının Omicron varyantına karşı koruma sağladığını açıklasa da Japonya'dan gelen bu haber uluslararası kamuoyunda endişe yarattı.

Kaynak: sozcu.com.tr

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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