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TIMETURK / DÜNYA / Omicron'dan sonra şimdi de Delta varyantı çıktı

Omicron'dan sonra şimdi de Delta varyantı çıktı

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ndeki (GKRY) bir grup bilim insanı, Kovid-19’un Omicron ve Delta mutasyonlarının melezi olan Deltacron adında yeni bir mutasyon keşfettiklerini duyurdu.

1 Saat Önce
2022-01-09 10:12:57
Omicron'dan sonra şimdi de Delta varyantı çıktı

Dünya Kovid-19 salgınını daha atlatamadan şimdi de virüsün yeni bir mutasyonu daha ortaya çıktı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki (GKRY) Kıbrıs Üniversitesi Biyoteknoloji ve Moleküler Viroloji Laboratuvarında çalışan bilim insanlarından oluşan ekibin başındaki Dr. Leontios Kostrikis yaptığı açıklamada, Kovid-19'un Omicron ve Delta mutasyonlarının melezi olan Deltacron adında yeni bir mutasyon keşfettiklerini duyurdu.

'DELTACRON' OLARAK ADLANDIRILDI

Kostrikis, yeni mutasyonun Omicron'un bazı mutasyonlarıyla birlikte Delta mutasyonun genetik arka planını paylaştığını ve bu nedenle yeni mutasyon keşfinin “Deltacron” olarak adlandırıldığını aktardı.

Kostrikis, söz konusu mutasyonun dünyanın başka hiçbir yerinde tanımlanmamış olmasının muhtemel olduğunu ve bu nedenle bu keşfe küresel ilgi olabileceğini ifade etti.

Kostrikis, ekibinin 11'i Kovid-19 nedeniyle hastaneye yatırılan hastalarda olmak üzere toplam 25 kişide Deltacron tespit edildiğini aktararak, istatiksel analize göre hastaneye yatırılan hastalar arasında söz konusu mutasyonu daha sık görüldüğünü ifade etti.

Kosrikis, 25 vakadan alınan örneklerin dün Kovid-19'daki değişiklikleri izleyen uluslararası veritabanı olan Grip Virüsü Verilerini Küresel Paylaşma Girişimi'ne (GISAID) gönderildiğini belirterek, “Bu mutasyonun daha patolojik mi yoksa daha bulaşıcı mı yoksa Delta ve Omicron'dan daha mı baskın olacağını gelecekte göreceğiz” dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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