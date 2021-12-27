DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Prof. Dr. Özkan: Minik Asiye'nin derin yarası ve kemik eksiklikleri vardı
Çin yabancı yatırım yasağı listesini kısalttı
Emre Sakçı kimdir? Emre Şakçı'nın rekoru kaç?
Omicron ABD'de 2 günde 12 bin 500'ün üzerinde uçak seferini olumsuz etkiledi
Lavrov: Batı ve NATO Ukrayna'da 'küçük savaş' istiyor
Borsa günü yükselişle tamamladı
Gaziantep’teki olay sonrası tepki çekmişti… Bakanlık düğmeye bastı
Irak'ta tartışılan seçim sonuçları kesinleşti
Konyaspor - Beşiktaş maçını donmadan HD olarak canlı izle!
MODOKO'dan indirim açıklaması
15 Temmuz davası: FETÖ'cü Semih Terzi'nin eşi teslim oldu
Rüyada para görmek ne anlama gelir?
Metroda bıçak çekmişti; tutukluluğun devamına karar verildi
Eski MB Başkanı Durmuş Yılmaz ve 4 kişi hakkında soruşturma
Araç hasar sorgulama nasıl yapılır?

TIMETURK / DÜNYA / Omicron ABD'de 2 günde 12 bin 500'ün üzerinde uçak seferini olumsuz etkiledi

Omicron ABD'de 2 günde 12 bin 500'ün üzerinde uçak seferini olumsuz etkiledi

ABD'de Kovid-19’un Omicron varyantında görülen hızlı artış, 2 günde 12 bin 500'ün üzerinde uçak seferini olumsuz etkiledi.

11 Dakika Önce
2021-12-27 18:37:18
Omicron ABD'de 2 günde 12 bin 500'ün üzerinde uçak seferini olumsuz etkiledi

Uçuş verilerini derleyen Flightaware.com sitesine göre, ülke genelinde dün 5 bin 900 uçak seferi ertelenirken, yaklaşık 1400 uçuş da iptal edildi. Türk Telekom

Aynı siteyi kaynak gösteren CNN, bugün de yaklaşık 2 bin 200 uçak seferinin iptal edildiğini, 3 binden fazla uçuşun da ertelendiğini yazdı.

İptal ve ertelemelerin, Omicron varyantının neden olduğu vaka artışının havayolları çalışanlarını etkilemesinden kaynaklandığı kaydedildi.

Yaşanan olumsuzluk nedeniyle Noel tatili dönüşü havalimanlarını dolduran Amerikalıların zor durumda kaldığı ifade edildi.

Noel tatili nedeniyle yoğun seyahat trafiğinin yaşandığı hafta sonunda da yaklaşık 4 bin uçak seferinin ertelendiği veya iptal edildiği bildirilmişti.

Noel tatili, ülkede yıl içinde en fazla seyahat edilen en yoğun dönemi oluşturuyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş