Ölüm sıcakları! Portekiz'de 1065 kişi öldü

Portekiz'de aşırı sıcaklar 1065 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu

Portekiz'de Sağlık Bakanlığı 7-18 Temmuz'da 1065 kişinin aşırı sıcaklardan öldüğünü bildirdi.

Yetkililerin ölüm artışından aşırı sıcakları sorumlu tuttuğu Portekiz'de, Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre 7-18 Temmuz'da hayatını kaybedenlerin sayısı 1065'e ulaştı.

Yüksek sıcaklıkların artmasıyla ilerleyen günlerde daha fazla ölümün muhtemel olduğu belirtildi. Portekiz Deniz ve Atmosfer Enstitüsü (IPMA) verilerine göre, ülkede sıcaklık "yangın riski yüksek" seviyede seyrediyor.

Bazı bölgelerde sıcaklığın 40 derecenin üstünde olduğu ülke topraklarının yüzde 80'inde kuraklık yaşanırken, halihazırda devam eden 13 yangın nedeniyle yüzlerce yerleşim yeri alevlerin tehdidi altında bulunuyor.

İspanya'da da 10 gündür etkili olan sıcak hava dalgasının en az 500 kişinin yaşamını yitirmesine yol açtığı bildirilmişti.

Almanya'da yılın en sıcak günü

Almanya'da yılın en sıcak günü 40,3 santigrat dereceyle Bad Mergentheim-Neunkirchen'de kaydedildi. Alman Meteoroloji Dairesinden yapılan açıklamaya göre, Bad Mergentheim-Neunkirchen'deki ölçüm bu yılın en sıcak günü olarak kayıtlara geçti.

Baden-Württemberg eyaletindeki elektrik kablolarının aşırı sıcaklar nedeniyle erimesi sonucu bölgede elektrik kesintileri meydana geldi. Elektrik kesintilerinden 10 bin kişi etkilendi, bölgede trafik ışıkları arızalandı ve internet kesintiye uğradı. Almanya'da sıcaklık rekoru, 25 Temmuz 2019'da 41,2 santigrat dereceyle Duisburg kentinde kaydedilmişti. AA .