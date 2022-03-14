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TIMETURK / DÜNYA / ''Ölü Rus askerleri Belarus'a gönderiliyor''

''Ölü Rus askerleri Belarus'a gönderiliyor''

Ukrayna-Rusya savaşında 18 gün geride kalırken, Özgür Avrupa Radyosu'ndan (RFE) çok konuşulacak bir iddia geldi.

3 Saat Önce
2022-03-14 09:04:34
''Ölü Rus askerleri Belarus'a gönderiliyor''

Hürriyet'te yer alan habere göre; Ukrayna'daki acımasız savaş sürerken ölü Rus askerlerinin cansız bedenleri Belarus'taki hastanelerde tutuluyor. İddia Özgür Avrupa Radyosu'na (RFE) ait. RFE'ye göre, bu hastanelerde göre alan doktorlar ve diğer sağlık personeli ile gizlilik anlaşmaları imzalandı ve gördüklerini anlatmaları durumunda işlerini kaybedecekleri söylendi.

"DELİL SUNULAMAMIŞTI"

RFE'nin konuştuğu bir görgü tanığı şunları söyledi; 'Ceset sayısı inanılmaz derecede fazlaydı. Mozyt istasyonundaki insanlar trene bindirilen cesetlerin sayısı karşısında şoke oldular.' Rusya'nın bu yöntemi ölü sayısını bir süreliğine de olsa düşük tutmak için uyguladığı öne sürülüyor. Daha önce Ukraynalı yetkililerin de benzer iddiaları olmuş ancak, bu iddiaları kanıtlayacak yeterli delil sunulamamıştı.

Batı istihbaratı, Putin'in ordusunun direnişin gücü karşısında şaşkına döndüğünü söylüyor. Eski İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri komutanı Edward Stringer, Sky News'e işgalciler için işlerin 'çok kötü' gittiğini söyledi.

Stringer, açıklamasında 'Üç generaliniz öldürüldüyse ve sadece 500 asker kaybettiğinizi iddia ediyorsanız, böyle bir şey mümkün değil' ifadelerine yer verdi.

KAYIPLAR AÇIKLANDI

ABD istihbarat teşkilatı CIA Direktörü Burns geçtiğimiz hafta Rusya'nın Ukrayna'daki kayıplarını açıklamıştı.

Burns işgal girişiminin 13. gününde, Rusya'nın askeri zayiatın 2 ila 4 bin arasında olduğunu belirtmişti. Ukrayna'ya göre ise bu sayı 10 binin üzerinde. .

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