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TIMETURK / DÜNYA / Olimpiyat Komitesi'nden Ukraynalı sporculara gaf

Olimpiyat Komitesi'nden Ukraynalı sporculara gaf

Tokyo Olimpiyatları yetkilileri, madalya töreninde iki Ukraynalı sporcunun Rusya Olimpiyat Komitesi'ni (ROC) temsil ettiğini söyledikten sonra özür diledi. Yanlış anons iki ülke arasındaki gerilimin ortasında geldi.

8 Saat Önce
2021-08-06 12:59:43
Olimpiyat Komitesi'nden Ukraynalı sporculara gaf

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Artistik yüzmede serbest rutin finalinde bronz madalya kazanan Ukraynalı Marta Fiedina ve Anastasiya Savchuk, Tokyo Olimpiyatları'ndaki yetkililer tarafından Rus Olimpiyat Komitesi'ni temsil ettiklerini anons etti.

Sporcular bu anonsla podyuma çıkmak zorunda kalınca komite özür diledi.

Madalya törenlerinde ve diğer Olimpiyat mekanlarında duyurular genellikle Japonca, İngilizce ve Fransızca yapılıyor.

Tokyo organizasyon komitesi sözcüsü Masa Tanaka'nın daha sonra “Olimpiyat havuzunda Fransızca anonsta madalya sahiplerine Ukrayna Takımı demeliydi, ancak bunun yerine ROC dendi" dedi.

Tanaka "Elbette insanlar bunu fark etti ve duyurulardan sorumlu kişi özür diledi" diye konuştu.

Tanaka, duyuru hatasını "tamamen operasyonel bir hata" olarak tanımladı.

Devlet destekli bir doping programı yürüttüğü için gelecek yıla kadar uluslararası spor müsabakalarında yarışmaktan resmen yasaklanan Rusya'dan gelen sporcu grubu ROC ismi verilmişti.

İki ülke arasındaki gerilim

2014 Soçi Kış Olimpiyatlarının hemen ardından Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmesi iki ülke arasında gerilimin zirveye ulaşmasına neden olmuştu.

Rusya, Karadeniz'in kuzey kıyısı boyunca uzanan yarımada üzerinde otorite iddiasında bulunurken, uluslararası toplum Kırım'ı Ukrayna toprağı olarak tanımaya devam ediyor.

Ukraynalı sporcular 23 Temmuz'da Tokyo Olimpiyatları'nın açılış töreninde ulusal bayraklarıyla çıkarken Rus devlet televizyonunun reklamlara girmesi bu yıl gerilimin Olimpiyatlara taşınmasına neden olmuştu.

Ukraynalı ekibin bayraklarıyla geçişinin ardından Rus Devlet televizyonu yayına geri dönmüştü.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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